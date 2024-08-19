日本東京都若發生「直下型大地震」　將有4分之1地區斷水逾17天

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日本今年以來，已兩度發生規模7以上強震，包含元旦的能登半島大地震以及宮崎日向灘8日發生的規模7.1地震，後者更讓日本首度發度南海海槽巨大地震注意警報，日本近年來不斷就地震災害防範做準備，發布各式模型預測推估地震災況以及救災方式，近期東京都一份最新資料則研判，若東京都發生「直下型大地震」，可能讓首都圈四分之一地區的供水系統中斷，最常可能得花上17天才能恢復。「直下型地震」是指震央發生在都市正下方的地震，地震震源較淺，但接近城市地面，若規模較大，將可能對人口密集的都市圈容易造成重大災害，如關東大地震和阪神大地震即為直下型地震的嚴重案例。隨著日本近期地震不斷，根據日本富士新聞網(FNN)報導，東京都最新資料顯示，倘若首都在未來發生直下型大地震，最多恐有26.4%的地區會出現斷水情形，且恢復供水恐需長達17天的時間。為了減少災害損失，東京都設定在2030年之前將斷水率降至19%，並努力在12天之內就恢復供水。報導強調，實現目標的最大措施關鍵，在於提升供水系統的抗震性，針對水管進行改造作業，使其接頭即使在強烈晃動下也不會鬆動，不易造成停水或漏水，各戶分開的供水管也進行了抗震處理。 如果發生停水，東京約 4,600 個緊急水箱將作為供水點。