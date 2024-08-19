夜生活最佳城市排行！台北獲亞洲第2　還蟬聯全球10大跨年城市

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▲英國知名文化刊物《Time Out》日前以夜生活主軸發布全球最佳夜生活城市排行榜，臺北居亞洲第2名，對臺北的評語為「均衡」（balance）。（圖／台北市觀傳局提供）

▲新北市長侯友宜於8月18日至19日率領團隊赴花蓮，針對花蓮近期遭受地震及凱米颱風影響，帶來新北的協助。（圖／新北觀光局提供）

近日英國知名文化刊物《Time Out》發布了全球2024年「夜生活」最佳城市排行，臺北於亞洲排名第2、全球排名12；臺北市觀傳局提到，除積極串聯夜間遊程推廣夜經濟外，也透過大型觀光活動，吸引國內外旅客前來，尤其是「臺北最High新年城跨年晚會」數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一。觀傳局表示，臺北跨年晚會受到全球各地矚目，每年吸引相當多國內外旅客前來一同倒數迎新年，台北101的新年大秀也是全球重要跨年儀式之一。而英國知名文化刊物《Time Out》日前以夜生活主軸發布全球最佳夜生活城市排行榜，臺北全球名列第12名、亞洲第2名，對臺北的評語為「均衡」（balance）。觀傳局指出，臺北夜生活的場所型態多樣豐富，不僅有夜市、書店、KTV、餐酒館及夜店等，讓不同年齡族群皆能到找合適自己的地方。觀傳局也提到，馬來西亞沙巴州工業及企業發展部日前更特別拜會臺北市政府觀光傳播局，請益籌辦跨年活動經驗，以作為沙巴州籌備今年跨年晚會之參考。馬來西亞沙巴州工業及企業發展部訪臺代表陳龍維政治秘書表示，沙巴州政府將於今年首次辦理跨年晚會，臺北及澳洲雪梨跨年晚會向來是全球最熱門跨年城市，故透過拜訪臺北及雪梨政府瞭解跨年晚會的規劃作為籌備參考；會中也針對公私部門如何跨領域合作、海上施放煙火安全維護，及疫後觀光等進行意見交流。另外，新北市長侯友宜則是於8月18日至19日率團赴花蓮，針對花蓮近期遭受地震及凱米颱風影響，帶來新北的協助，一同為花蓮的觀光及經濟復甦努力。侯市長率團抵達花蓮後，隨即深入當地生活，首站造訪金三角商圈，體驗花蓮特色美食，品鑒百年老店新味醬油、讚賞周家蒸餃的鮮美，並在德利豆乾前與全團合影。下午參訪歷史悠久的將軍府，了解花蓮文化保存與觀光轉型，隨後登船實地了解賞鯨活動運作；夜間到訪東大門夜市，與在地攤商交流、品嚐小吃。次日上午，市長團隊參拜花蓮聖天宮為鄉親祈福，隨後與花蓮縣政府進行交流座談，就觀光振興與產業合作等議題交換意見。新北市政府推動與花蓮合作方案涵蓋觀光、住宿、農產品銷售及商品拓銷等多個面向，市府各局處及新北旅行業者下半年預計帶動超過1萬人次赴花蓮旅遊，並陸續洽談旅宿業者合作，推出「住花東、享新北住宿優惠」方案。