職籃又爆涉賭醜聞！新竹攻城獅施顏宗列被告　球團火速解約開除

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台灣籃壇再度爆出醜聞！繼去年SBL爆發打假球簽賭案，裕隆隊球員柯旻豪等人遭到起訴，並被籃協註銷資格、禁止在台灣職籃出賽。如今又傳出TPBL新竹攻城獅球員施顏宗今涉嫌賭博列被告，訊後以現金2萬元交保。針對此事，新竹御嵿攻城獅球團今（19）日宣佈即日起與施顏宗終止合約，立即開除。施顏宗於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保。雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故攻城獅球團決議即刻開除施顏宗。攻城獅球團在此重申，球團在球員合約內皆針對賭博行為加強規範。球團將持續與法務部及刑事警察局保持密切聯繫，並加強隊職員法治教育，也盼不法情事勿枉勿縱。現年32歲的施顏宗，來自高雄，成長於單親家庭。施顏宗高中時期在三民家商開始接受正規籃球訓練，被教練謝玉娟賦予「阿飛」綽號。他在大學時期就讀義守大學，於2015年夏天加入璞園青年籃球隊，並在同年9月的SBL超級籃球聯賽新人選秀會，以選秀狀元之姿加盟臺北達欣工程。施顏宗在2017年因左膝前十字韌帶斷裂，缺席第15季SBL超級籃球聯賽。然而，他在2019年以2+1年合約加盟桃園璞園建築，並於2021年8月轉戰P. LEAGUE+桃園領航猿。2022年11月，他被租借至彰化柏力力參加第20季SBL聯賽。2023年7月，璞園育樂宣布與施顏宗提前終止合約，隨後他於同年9月14日正式加盟P. LEAGUE+新竹攻城獅，2024年8月因涉嫌賭博遭到攻城獅開除。