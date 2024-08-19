不滿政府撥補公教退撫基金不足　全教總理事長侯俊良明起絕食抗議

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全國教師工會聯合總會今（19）日表示，114年度中央政府總預算案完成籌編，但較勞保撥補將以一般公務預算撥補1200億元、100億元特別預算，一共1300億元水位，同樣攸關公教人員權益的公教退撫基金撥補，卻將延續今年額度金編列公教各達50億元，不及精算分10年撥補的30%，因此理事長侯俊良將自明（20）日上午10時起在行政院門口絕食抗議，要求依法覈實編列撥補退撫基金預算。全教總指出，114年度中央政府總預算案籌編完成，歲入歲出均創新高，尚待行政院會通過後即將送立法院審議，府院皆稱總預算充分展現政府推動福國利民政策的決心，然而，相較勞保撥補將以一般公務預算撥補1200億元、100億元作為特別預算，一共1300億元水位，同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，據悉也將延續今年額度金編列公教各達50億元，不及精算分10年撥補的30%，毫無保障公教人員權益與落實基金永續的誠意。針對確保基金永續，全教總強調，已有多次要求行政院應依法行政、覈實編列預算撥補，無奈閣揆陳建仁直至卓榮泰卻都置若罔聞，總預算屢創新高，也對公教退撫的撥補持續跳票，廣大公教人員人心惶惶，深怕出現二次年改。全教總指出，依法撥補攸關基金永續，為了表達沉重抗議，理事長侯俊良宣布將自明日上午10時起進行絕食，希望喚醒政府務必依法覈實編列撥補退撫基金的預算。