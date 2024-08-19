黃珊珊動不得？沈富雄舉漫畫為例曝內幕：柯文哲光想就嚇死

秀證據爆黃珊珊說謊！綠幕僚：嚴重懷疑有人想害她

記者陳威叡／台北報導

▲黃珊珊說明柯文哲訪美車資達80多萬，其中包含副手吳欣盈訪美費用，綠營幕僚稱申報資料跟出國日期根本對不起來。（圖／記者葉政勳攝，2024.08.19）
▲黃珊珊說明柯文哲訪美車資達80多萬，其中包含副手吳欣盈訪美費用，綠營幕僚稱申報資料跟出國日期根本對不起來。（圖／記者葉政勳攝，2024.08.19）
民眾黨假帳風波未平，今（19）日由立委黃珊珊與立院黨團主任陳智菡召開記者會說明帳款疑雲，對於外界質疑柯文哲訪美一周租車費用高達80多萬元，黃珊珊解釋是與副手吳欣盈2團都被登入，且除車資還包含司機、領隊、餐費、住宿、雜支費用。對此綠營幕僚周軒表示，黃珊珊這說法又爆出了另一個謊，根據吳欣盈過去臉書顯示，與申報日期根本對不起來，「嚴重懷疑投影片是有人想要害黃珊珊做的。」

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對於外界質疑柯文哲訪美一周車資高達80多萬元，黃珊珊說明，柯文哲前往美西、副手吳欣盈則前往美東，但2團費用都被登錄為美東團，且支出用途方面也列舉不完整，除車費外還包含司機、領隊、餐費、住宿、雜支費用。

對此周軒直言，黃珊珊可能沒發現，今天的講法，又爆出了另一個謊，依照監察院登錄的日期，美國團的費用花費2筆都是2023年11月6日，但吳欣盈正式成為民眾黨副總統候選人，是2023年11月24日。

周軒說，根據吳欣盈在2023年12月31日的臉書文章，2023年訪美共有2次，分別是4月剛坐完月子就和柯文哲前往美國拜會華府政要，10月更與柯主席分進合擊，前往華盛頓參與美台國防工業會議，認為這日期根本對不起來，「嚴重懷疑這份投影片是有人想要害黃珊珊明天被開除所做的。」

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