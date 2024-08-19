TPBL／施顏宗現金交保！攻城獅今早獲知後開除　聯盟稍晚公布處置

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台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以現金交保，攻城獅得知消息後即刻開除。對此攻城獅GM張樹人也在受訪時做出回應，稱球團是在今天早上才知道此事，也立刻就和當事人求證，證實後立刻以高道德標準將其開除，至於施顏宗的處置，TPBL聯盟後續立刻會公布。台籃又爆賭案，中華籃協副秘書長張承中表示，「目前看不出涉案時間與情節，會跟紀律委員會召集人討論。」而TPBL方面則稱目前還在了解情況，不過大概今晚就會公布相關處置，未來案例相同的人員也會秉照處理。記者向攻城獅球團求證時，張樹人表示基於偵查不公開原則，自己不能透露太多，但是事情是發生在施顏宗進入攻城獅、在之前於SBL效力時的事情，「因為他交保了，我們球隊的管理辦法就是開除，無保釋回就沒事，但交保代表檢調有證據，直接開除。」張樹人目前也身兼聯盟暫代發言人，他也表示之後聯盟會很快發相關聲明，「我們針對這種事情的態度是一致的，未來也會採用一樣的標準。」現年32歲的施顏宗，來自高雄，高中時期就讀三民家商，大學時期就讀義守大學，於2015年夏天加入璞園青年籃球隊，並在同年9月的SBL超級籃球聯賽新人選秀會，以選秀狀元之姿加盟臺北達欣工程。2019年施顏宗以「2+1」年合約加盟桃園璞園建築，並於2021年8月轉戰P. LEAGUE+桃園領航猿。2022年11月，他被租借至彰化柏力力參加第20季SBL聯賽。2023年7月，璞園育樂宣布與施顏宗提前終止合約，隨後他於同年9月14日正式加盟P. LEAGUE+新竹攻城獅，2024年8月因涉嫌賭博遭到攻城獅開除。