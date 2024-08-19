施顏宗涉賭列被告！籃協將召開紀律委員會　恐被逐出籃球圈

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效力於TPBL新竹御嵿攻城獅球員施顏宗傳捲入之前的SBL假球案，因涉賭被列為被告，上週他遭地檢署偵訊後，以2萬元現金交保。針對此事，中華籃協副秘書長張承中表示，目前尚未明確掌握施顏宗涉案的具體時間與情節，籃協將與紀律委員會召集人進行深入討論。如果最終確認施顏宗涉及假球案，他可能會面臨被逐出籃球圈的處分。施顏宗因涉入之前的SBL假球案被列為被告，攻城獅球團今天發出聲明，指出「本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故攻城獅球團決議即刻開除。」去年SBL爆出假球案風波，除了吳季穎之外，還包括裕隆柯旻豪、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、斑霸等9人，以及坦承下注SBL賽事的前台啤雲豹羅振峰，都被註銷球員註冊。籃協副秘書長張承中受訪時表示，「目前看不出涉案時間與情節，會跟紀律委員會召集人討論。」依照中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法，若施顏宗涉入假球案，無論最後有無定罪，一律都是永不錄用。台籃負面新聞不斷，籃協表示將加強推廣法治教育，強調賭博及打假球不但違法，也摧毀了籃球運動的核心本質，絕對不能容許，沒有一絲一毫的空間，同時也會通知各聯盟、球隊一起落實建立球員的法治觀念，並加強生活管理，過濾交友狀況。