蹦闆為何槓上統神？《拳上》網紅間的對決紅什麼　過往戰績曝光

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▲《拳上》Toyz（左）對戰鍾培生（右）在當時引起熱烈討論。（圖／JPEX提供）

▲「亞洲統神」張嘉航和人氣網紅「蹦闆」將在12月21日《拳上2024》用拳頭解決恩怨。（圖／記者朱永強攝）

近期最火熱的話題非《拳上》莫屬了，其實就是網紅與網紅之間的對決，活動從去年發跡，當時的活動名稱是《拳上2023終於之戰》，屬於台灣拳擊賽事的一種，當時首場比賽就辦在台北小巨蛋，由網紅Toyz對決香港「富四代」鍾培生，還有網紅孫生對戰網紅小哥哥艾里，在去年掀起話題，當時活動還邀請大咖藝人玖壹壹、樂天女孩、高爾宣等人到場擔任嘉賓。由於去年引發廣大迴響，加上今年網紅蹦闆嗆聲統神，也間接促成今年《The Cage拳上2024》開打。2023年7月5日，《拳上 Tha Cage 終於之戰》在台北小巨蛋盛大展開，壓軸主秀由網紅Toyz和香港富四代鍾培生這對多年來的死對頭對戰。而事實上，《拳上》最大的賣點就是「網紅行銷」，透過現今網路世代大家都愛看熱鬧的環境，結合拳擊運動成為一場「秀」。不只如此，去年除了Toyz對戰鍾培生外，主辦方也邀請不少其它網紅，包括孫生、小哥哥艾里、6yi7、Peeta葛格等，製造海量話題，甚至有網友製作出《拳上》的維基百科頁面，並敲碗第2季，不過主辦方表示主要還是要看各界人士有沒有Beef（恩怨）出現，沒想到今年統神與蹦闆就開啟新戰場，原因是蹦闆當時嗆聲統神：「跟黃子佼做兄弟的賴皮豬。」引起對方不滿，於是決定在今年登上擂台一較高下，還加碼輸家要多給對方100萬元，掀起熱議。《拳上2024》的主辦方鍇睿國際和臺灣格鬥運動公司日前宣布，今年賽事將在12月21日開打！主秀將由亞洲統神（張嘉航）對戰知名帶貨網紅蹦闆（呂育銓），今（19）日中午12時展開第一波「盲鳥票」的預售，沒想到無論是台幣3萬元的「擂台首圈沙發席」，或是台幣2900元的「擂台平面地獄席」，都在10分鐘內被一掃而空。而除了蹦闆與統神出戰以外，藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前也向主辦方表示想參與《拳上》，不過主辦方擔憂孫安佐近期可能會「出亂子」，因此暫時不考慮合作；另外喜愛評論時事的Swag直播主陳沂也被敲碗要對決網紅雞排妹（鄭家純），沒想到陳沂一口回絕，還開酸對方可能會寄律師函來，或是以「Metoo爭議」讓比賽結束。