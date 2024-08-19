李孟諺婚外情閃辭交通部長！任期僅92天　最短命部長卻不是他

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交通部長李孟諺今（19）日遭爆料，有婚外情長達10年之久，卻在升要職之後將外遇對象始亂終棄，對此，李孟諺已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，並獲准辭，結束92天的交通部長任期，但我國史上任期最短的部長卻不是他，馬政府時期的國防部長楊念祖僅上任6天就請辭，創下任期最短部長的紀錄。以交通部長來看，李孟諺5月20日接任交通部長，迄今92天，比因台鐵普悠瑪事故而辭職的吳宏謀任期4個多月還短。任期最短的交通部長為中華民國行憲後第3任交通部長陳良，他的任期從1950年2月1日到同年3月15日，比李孟諺少了1個半月。楊念祖為馬政府時期任命的首位文人部長楊念祖，2013年8月1日接任國防部長，但就職後立即遭民進黨台北市黨部執行長朱政騏揭發，其所編著書籍中有一篇由代筆者所寫文章涉及抄襲，楊念祖在任6天之後就閃電請辭，創下最短命國防部長的紀錄，也是1949年政府遷台後最短命部長紀錄。