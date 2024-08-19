陶晶瑩錄《大學生》翻臉走人！他下跪道歉小S傻眼：退出演藝圈吧

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▲High咖原本是想做效果，結果卻讓陶晶瑩生氣。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

▲小S（左）也覺得High咖玩笑開大了，搞笑說要他乾脆退出演藝圈。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

綜藝節目《大學生了沒》2007年開播，9年的時間孕育出許多演藝圈新星，而主持人陶晶瑩也都會在節目上給新人機會，曾經是節目班底的High咖（邱志恒）近來在節目《小姐不熙娣》中分享自己曾經在錄影時惹火陶晶瑩，最後下跪道歉的故事，讓小S聽了無奈說，「你就退出演藝圈吧！」可見事情的嚴重性。High咖分享曾經在《大學生了沒》中的「年度之最」單元中，為了配合陶晶瑩，在獎金和懲罰中選了懲罰，事後陶晶瑩還向他道歉，解釋一切都是節目效果，還拿了3千元獎金給他。這件事一直讓High咖記在心中，對於陶晶瑩的舉動，讓他受寵若驚，他一直想找機會在節目上分享這件事，剛好有天錄影主題是「搞笑藝人的心酸」，他為了故事的精彩度，開頭鋪陳時就說陶晶瑩「搞不清楚狀況」。原本是想要在後面有反轉，沒想到話才剛出，陶晶瑩就火大走出攝影棚，本來以為也是做效果，但後來她直接走到休息室，當時也在場的派翠克說，會發現陶晶瑩真的生氣，是因為連阿咪老師也追出去。不過後來陶晶瑩還是有回來把節目錄完，因為那場來賓還有邰智源，後來結尾是High咖下跪跟陶晶瑩道歉，小S聽完無奈說，「你就退出演藝圈吧！」High咖也提到自己因為這件事被停錄了好一段時間。