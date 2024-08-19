金正恩勘災頻講韓國慣用語　分析：「韓劇看太多」或意圖示好？

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北韓今年7月起面臨豪雨釀成洪災，最高領導人金正恩一度搭乘小艇出面勘災，近日他又前往災情嚴重的平安北道義州郡視察，但在向民眾發表演說期間卻被發現多次並未使用北韓慣用說法，反而是接連使用韓國常見的詞彙，這點不僅被分析人士挖苦是「金正恩自己韓劇看太多」，同時也被推測是有意接受韓國援助進行災後重建。自由亞洲電台（RFA）和《每日北韓》日本版總編高英起都點出，金正恩演講期間多次使用「韓國詞彙」的行為連民眾也感到訝異，例如開頭向群眾打招呼時，並沒有使用北韓規定使用的「同志」而稱「居民」；稱呼年長災民為韓國慣用的「長輩（어르신）」，而非北韓常用的「老翁（늙은이）」一詞。報導提到，像是「老翁（늙은이）」這個用語在韓國往往帶有貶義、不夠表示尊敬，金正恩在演說中提及「電視」時，也不是使用北韓慣用的「Television（텔레비전）」，而是韓國普遍常用的「TV」，還有提及災情時，金正恩稱願為「險地（험지）」水災區域人民給予幫助，但該詞是韓國常用的詞彙，在北韓相對非常罕用。北韓過去曾在街頭上張貼警告海報，呼籲民眾將「把電視稱為『TV』的可疑人士」向當局回報，金正恩親自使用這些語彙顯得有些尷尬。金正恩為了防止北韓人民受韓劇、KPOP等「韓流」影響，於2020年頒布《反動思想與文化法》，基本上視「如同南韓人說話」為非法行為，2023年1月再度通過《平壤文化語言保護法》，將朝鮮語平壤方言定為標準語言，禁止使用「完全喪失朝鮮語基礎」的「（南韓）傀儡語」。根據上述法律，北韓民眾若在公共場合隨意使用韓國慣用語將被取締，還可能面臨勞改甚至死刑的罪罰。分析人士認為，就算演講稿是經過他人代筆，若金正恩本人並未允許是不可能出現這種「南方詞彙」的，退一步說，金正恩本人就算在演講中看到，也不可能會親口使用這些詞彙，因此這次演講確實很不尋常。華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）研究員克林納（Bruce Klingner）坦言，這種情況可能顯示的是金正恩本人經常收看那些被他禁止的韓國電影與電視節目；美國國務院北韓人權問題前特使金恩（Robert R. King）則認為，金正恩使用南韓詞彙，背後的意涵是指有意願接受韓方進行災後重建，試圖向密切關注北韓的韓國政府釋出溫和訊號。