台灣籃壇醜聞連環爆！涉賭球員懶人包整理　吳季穎坦承打假球

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▲台啤雲豹羅振峰涉賭，被球團解約。（圖／桃園雲豹球團提供）

▲台灣籃壇又爆出涉賭案，TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗傳出遭地檢署約談、以2萬元交保，攻城獅得知消息後即刻開除。對此攻城獅GM張樹人也在受訪時做出回應，稱球團是在今天早上才知道此事，也立刻就和當事人求證，證實後立刻以高道德標準將其開除，至於施顏宗的處置，TPBL聯盟後續立刻會公布。（圖／攻城獅提供）

近一年來，台灣籃球圈接連爆出多起賭博與假球醜聞，從SBL聯賽到TPBL職籃，牽涉多名球員涉賭，對台灣籃壇造成巨大衝擊。這些事件不僅讓球迷心寒，也讓整個籃球界蒙羞。《NOWnews》為讀者整理近年引人關注的涉賭事件懶人包。去年台灣籃球接連爆出賭博與假球醜聞，最為嚴重的是SBL聯賽假球案。其中，裕隆隊有多達9名球員涉案，包括柯旻豪、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩、斑霸等。吳季穎被指控在7場比賽中打假球，並違反運動彩券發行條例，另有11場比賽涉及下注賭博，雖然其中多名球員否認指控，但李其恩部分認罪。前SBL裕隆隊球員柯旻豪因涉嫌打假球和簽賭行為被起訴，並已被羈押235天。今年7月10日，士林地方法院考量主要證人已完成詰問，決定准許柯旻豪以50萬元交保，同時限制其住居及出境。年僅26歲的羅振峰在新秀賽季表現出色，獲得雲豹球團簽下4年1200萬的延長合約。然而，2023年10月底，他因涉嫌簽賭SBL賽事，遭雲豹球團解除合約，當時T1職籃聯盟也宣布停權處分並永不錄用，羅振峰的籃球生涯因此提前終結。2023年11月獵鷹球團發布聲明，陳靖寰疑似涉賭，球團基於最高道德標準，命令他離隊以待司法調查結果。雖然陳靖寰後來並未遭檢方起訴，但目前仍舊無球可打。另外，中華籃協基於他與友人的不當對話內容，決議對他進行停權處分。效力於TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗，傳出涉入SBL假球案列為被告，於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保，攻城獅球團今天發出聲明，強調「這個案子非施顏宗效力於攻城獅期間，但秉持高標準，即刻開除終止合約。」