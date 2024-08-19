施顏宗曾撞到林書豪破相、被網友爆「射後不理」　今傳涉賭遭開除

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▲新北國王林書豪今年五月曾被施顏宗牙齒撞傷，當場血流如柱退場。（圖／PLG提供）

▲施顏宗涉嫌捲入之前的SBL假球案並被列為被告，攻城獅球團聲明此案非其效力期間所發生，但仍決定即刻終止合約。（圖／取自施顏宗臉書）

TPBL台灣新竹御嵿攻城球員施顏宗，傳出在上周因涉賭事件遭地檢署約談，訊後以2萬元交保，攻城獅稍早火速宣布開除。192公分的施顏宗身體素質不錯，不過在這些年在職籃賽場表現機會不多，他沒有太多表現機會，反而是因為今年5月因撞到林書豪、導致對方場上「破相」濺血，而受到討論。另外他過去也因為在場下和女網友有過感情糾葛，而讓自己遭致一些非議。2019年施顏宗以「2+1」年合約加盟桃園璞園建築，並於2021年8月轉戰P. LEAGUE+桃園領航猿。2022年11月，他被租借至彰化柏力力參加第20季SBL聯賽。2023年7月，璞園育樂宣布與施顏宗提前終止合約，隨後他於同年9月14日正式加盟P. LEAGUE+新竹攻城獅，2024年8月因涉嫌賭博遭到攻城獅開除。施顏宗在職業籃壇屬於角色球員，主要任務是承擔鋒線防守，今年5月他曾因和林書豪相撞，而成為話題人物。當時林書豪右側眉骨部濺血，必須退場送醫檢查；而施顏宗的牙齒也被撞斷噴飛。事後有不理智球迷跑去攻擊其家人，導致他也必須出面要求停止這些行為。在場外，施顏宗也有過爭議，2021年當時他被媒體爆料，對一名女性網友「射後不理」，對方因此指控他「不應濫用自己的知名度隨便找人當砲友，過程中也沒有做好保護措施」。而施顏宗則解釋說，自己當下是單身狀態，雙方互有好感，發生進一步的接觸。不理解對方之後跑去向媒體爆料的用意，稱自己又不是找不到人。當時他所屬的璞園建築籃球隊則表示，球員私事不方便多作評論。