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徐若熙6局無失分飆7K！味全3：0完封統一　豪取本季最長6連勝

記者路皓惟/綜合報導

▲味全龍本季王牌徐若熙6局無失分，飆出7次三振，封鎖統一獅打線，本季先發3連勝，也本季個人的第6勝。（圖／記者林柏年攝）
▲味全龍本季王牌徐若熙6局無失分，飆出7次三振，封鎖統一獅打線，本季先發3連勝，也本季個人的第6勝。（圖／記者林柏年攝）
味全龍今（19）日在嘉義市棒球場對戰統一7-ELEVEn獅，由味全徐若熙對上統一郭俊麟，此戰徐若熙繳出6局無失分優質先發，加上牛棚投手輪番封鎖統一打線，終場味全龍3：0完封統一獅，勇奪6連勝，也將統一獅打進5連敗的泥淖。

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徐若熙此役先發6局未失一分，送出7次三振，展現出色的壓制力。開賽後先是連續解決了7名打者，其中連續飆出4次三振，僅被敲出5支安打，讓統一獅打線一籌莫展，順利拿下先發3連勝，也收穫本季第6勝。

此戰3局上，味全龍率先展開攻勢，王順和選到四壞球保送上壘，隨後李凱威擊出右外野安打，陳品捷滾地球造成統一獅二壘手林祖傑失誤，味全龍先馳得點。

4局上，味全攻勢再起，拿莫伊漾、劉基鴻接連擊出安打，張祐嘉短打成功推進，接著王順和適時安打，帶有1分打點，味全擴大至2：0領先。

9局上，味全吉力吉撈擊出安打，並趁統一牽制失誤攻佔二壘，隨後劉基鴻在2出局後敲出安打，為球隊追加1分保險分，也鎖定比賽勝利，終場味全以3分之差帶走勝利。

統一獅先發投手郭俊麟主投5局，被擊出6支安打，投出5次三振和2次四壞球，失掉2分（1責失），但整場未獲打線火力支援，加上團隊出現3次失誤，承擔本季第5敗。

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