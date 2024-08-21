為什麼聯絡前女友？日月潭女子吵架吵到欄杆外　失控咆哮險落水

台灣知名景點日月潭每年都吸引上百萬人次前往觀光，為防止旅客不慎摔落，湖潭周圍街架設圍欄，怎料近日臉書流傳一則影片，有位女子和另一半吵架，卻將整個身體翻出欄杆外，雙腳只站在細細的欄杆上，不停掙扎大喊「為什麼跟前女友聯絡」，危險舉動讓所有人捏一把冷汗。
有網友在臉書社團「匿名公社」po出一段影片，只見畫面中有一名白衣女子「掛在欄杆上」，不斷向一旁男子大喊「為什麼跟前女友聯絡？」，當下男子緊抓女子的手，試圖將她拉回，女子卻將手推開，不斷掙扎，甚至只剩一隻腳站在欄杆上，另一隻已懸空，險些落入水中，驚險畫面讓現場其他目擊者忍不住大叫。
短短幾秒影片吸引大批網友留言，紛紛搖頭「為了一個男人值得嗎？」、「男友在找就有，命只有一條欸」、「分手就好，萬一怎麼了，對得起你的父母嗎？」、「拿命來威脅另一半很可怕」、「現在農曆七月，真的不要開玩笑」。
後續一名推著嬰兒車的爸爸見情況危險，趕緊請家人幫忙顧孩子，與男子共同將女子從欄杆外拉回來；原po表示，當時日月潭正逢漲潮時段，水位很高，若真的不甚掉下去後果不堪設想。提醒民眾「珍惜生命」絕不可擅自跨越圍欄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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