為什麼聯絡前女友？日月潭女子吵架吵到欄杆外　失控咆哮險落水

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▲有一名白衣女子「掛在欄杆上」，當下男子緊抓女子的手，試圖將她拉回，女子卻將手推開，險些落入水中。（圖／翻攝自FB）

▲當時日月潭正逢漲潮時段，水位很高，後續有熱心民眾（黑衣）與男子共同將女子從欄杆外拉回來。（圖／翻攝自FB）

台灣知名景點日月潭每年都吸引上百萬人次前往觀光，為防止旅客不慎摔落，湖潭周圍街架設圍欄，怎料近日臉書流傳一則影片，，不停掙扎大喊「為什麼跟前女友聯絡」，危險舉動讓所有人捏一把冷汗。有網友在臉書社團「匿名公社」po出一段影片，只見畫面中有一名白衣女子「掛在欄杆上」，，當下男子緊抓女子的手，試圖將她拉回，女子卻將手推開，不斷掙扎，甚至，驚險畫面讓現場其他目擊者忍不住大叫。短短幾秒影片吸引大批網友留言，紛紛搖頭「為了一個男人值得嗎？」、「男友在找就有，命只有一條欸」、「分手就好，萬一怎麼了，對得起你的父母嗎？」、「拿命來威脅另一半很可怕」、「現在農曆七月，真的不要開玩笑」。後續一名推著嬰兒車的爸爸見情況危險，趕緊請家人幫忙顧孩子，與男子共同將女子從欄杆外拉回來；原po表示，，若真的不甚掉下去後果不堪設想。