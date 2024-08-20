南部人今10:00快搶！高雄-岡山新航線「1699元起」　這樣買最划算

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▲台灣虎航宣布將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，並於今（20）天開始推出單程單程未稅只要1699起。（圖／虎航提供）

▲虎航加開高雄往岡山新航線，南部人也能輕易前往岡山後樂園旅遊。（圖／資料照，可樂旅遊提供）

▲國泰航空即日起推出多重官網獨家優惠，2024年8月30日前，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起。（圖／記者陳致宇攝）

台灣虎航自2016年7月開航桃園-岡山航線，從初期的每週3班逐步增為天天飛，也是台灣唯一直飛日本岡山的航空公司。虎航宣布將於2024年冬季班表新開高雄-岡山航線，並推出單程未稅價只要1699起，今（20）天10:00開放搶票，可搶訂2024年10月27日起至2025年3月29日出發日期的促銷機票。高雄因有地名為岡山與日本的岡山，雖然相距千里，卻因同名而展現出一種特殊的連結，此次虎航新開了高雄飛岡山之新航線，也成為「岡山人可以輕易搭飛機去岡山了」的趣談，且台灣虎航將於此外，桃園出發的岡山航班也將從冬季班表開始，從每週七班增為每週九班，滿足市場的暢旺需求。週一、週五：高雄12:50 - 岡山 16:30週三 ：高雄10:55 - 岡山 14:35週二： 岡山 17:30 - 高雄19:55週四、週日： 岡山 15:25 - 高雄17:50以上述航班時間來看，若想擁有旅日時間最大值，即是，但是也要能至少排滿7天假。但是綜觀此航班時間，大多是中午前從小港出發，下午從岡山飛回的便利好時段，南部民眾看來可好好考慮安排一下日本秋冬旅遊假期了。傳統航空也有促銷活動，國泰航空即日起推出多重官網獨家優惠，2024年8月30日前，凡於國泰航空官網訂購由台北或高雄出發至東南亞、中國大陸、歐洲、紐澳等26個熱門航點來回機票，經濟艙85折起、商務艙93折起，適用出發期間至2024年12月31日，尤其國人最愛的日本，包含東京、大阪、名古屋等，經濟艙直接下殺85折。另外，預訂時輸入優惠編號CXDEAL1200，再享每張機票高達1,200元的折扣。