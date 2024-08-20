搭捷運狂遇「忍者龜、石像」！乘客傻眼：數量超多　北捷消滅不了

不管是台北、台中或是雙北的捷運系統，一直以來都是上班族以及學生的重要大眾運輸工具，然而既然是大眾運輸工具，因此任何乘客在捷運上的一舉一動，就有可能會影響到他人。近日網友熱烈討論在捷運上NG的行為，結果許多人都抱怨會遇到「忍者龜」以及「石像」，貼文引起廣大迴響。
台北捷運粉絲專頁近日在臉書教導民眾乘車的好習慣，例如「請輕聲細語避免影響他人」、「正確使用拉環避免嬉戲」、「坐好座椅注意安全及禮儀」以及「小心慢行避免推擠碰撞」等，隨後提問廣大乘客：「大家還覺得有哪些行為是搭捷運很NG的呢？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「忍者龜真的有夠煩的，後背包這麼大一個是不會拿下來」、「恐怖門神才可怕，上車直接定在門口」、「尖峰時段硬要背一個超大背包擠進車廂，真的要氣死」、「全身流汗還不換衣服，真的痛苦」、「門神永遠是冠軍，每次搭捷運門神數都數不清」、「一進車廂就像石化的雕像卡在門口，真的很無解」、「真的拜託拆了門口的板子，一堆門神雕像煩死了。」
搭捷運狂遇到「忍者龜」、「門神」！北捷早就出招仍無用
綜合乘客意見，最多人受不了搭捷運的NG行為第二名是「忍者龜」，所謂忍者龜就是背著超大後背包，在尖峰時段不顧別人是否會被推擠到，硬是要擠上車的人，而上車之後也因為背包體積太大，壓迫乘客的立足空間，過去北捷也有宣導應該將背包背在前面或是將包包拿下，但仍然有許多人不會聽從。
另外，第一名則是當門神、石像，很多人在進捷運之後，明明裡面空間非常多，但卻直接定格在捷運門邊，導致尖峰時段很多人上車來不及，因此還要等下一班，如果出言提醒，有些乘客反而會反嗆：「只搭幾站而已為什麼要往裡面走」，成為最多人討厭，但同時也是最多乘客會做的NG行為。
事實上，過去台北捷運在去年8月的時候，就移除中和新蘆線2部列車「第2節至第5節車廂車門前方中央立柱」，也在捷運車廂內地板貼上「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒乘客盡量往車廂內部移動，車門前空間禮讓準備下車旅客，但如今看來效果仍然有限。還是要提醒乘客，尖峰時段人人都要搭捷運，相關搭車禮儀還是要注意，才不會造成別人困擾哦！
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貼文一出，不少網友紛紛回應「忍者龜真的有夠煩的，後背包這麼大一個是不會拿下來」、「恐怖門神才可怕，上車直接定在門口」、「尖峰時段硬要背一個超大背包擠進車廂，真的要氣死」、「全身流汗還不換衣服，真的痛苦」、「門神永遠是冠軍，每次搭捷運門神數都數不清」、「一進車廂就像石化的雕像卡在門口，真的很無解」、「真的拜託拆了門口的板子，一堆門神雕像煩死了。」
搭捷運狂遇到「忍者龜」、「門神」！北捷早就出招仍無用
綜合乘客意見，最多人受不了搭捷運的NG行為第二名是「忍者龜」，所謂忍者龜就是背著超大後背包，在尖峰時段不顧別人是否會被推擠到，硬是要擠上車的人，而上車之後也因為背包體積太大，壓迫乘客的立足空間，過去北捷也有宣導應該將背包背在前面或是將包包拿下，但仍然有許多人不會聽從。
另外，第一名則是當門神、石像，很多人在進捷運之後，明明裡面空間非常多，但卻直接定格在捷運門邊，導致尖峰時段很多人上車來不及，因此還要等下一班，如果出言提醒，有些乘客反而會反嗆：「只搭幾站而已為什麼要往裡面走」，成為最多人討厭，但同時也是最多乘客會做的NG行為。
事實上，過去台北捷運在去年8月的時候，就移除中和新蘆線2部列車「第2節至第5節車廂車門前方中央立柱」，也在捷運車廂內地板貼上「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，提醒乘客盡量往車廂內部移動，車門前空間禮讓準備下車旅客，但如今看來效果仍然有限。還是要提醒乘客，尖峰時段人人都要搭捷運，相關搭車禮儀還是要注意，才不會造成別人困擾哦！