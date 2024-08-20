搭捷運狂遇「忍者龜、石像」！乘客傻眼：數量超多　北捷消滅不了

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▲北捷貼文討論搭捷運最討驗遇到什麼行為，結果門神排名第一、忍者龜排第二。（圖／NOWnews資料照）

▲北捷官方很早就已呼籲「後背包的旅客，進入車廂請把後背包改為手提」，且上車後「請往車廂內部移動」，但至今宣傳效果仍有限。（圖／取自台北捷運臉書）

▲不少人搭捷運都會站在門口擋路，但其實這個區域是留給要上下車的乘客所使用，民眾上車應該往內走到有空間的地方。（圖/北捷提供）

不管是台北、台中或是雙北的捷運系統，一直以來都是上班族以及學生的重要大眾運輸工具，然而既然是大眾運輸工具，因此任何乘客在捷運上的一舉一動，就有可能會影響到他人。近日網友熱烈討論在捷運上NG的行為，結果許多人都抱怨會遇到「忍者龜」以及「石像」，貼文引起廣大迴響。台北捷運粉絲專頁近日在臉書教導民眾乘車的好習慣，例如「請輕聲細語避免影響他人」、「正確使用拉環避免嬉戲」、「坐好座椅注意安全及禮儀」以及「小心慢行避免推擠碰撞」等，貼文一出，不少網友紛紛回應「、「全身流汗還不換衣服，真的痛苦」、「門神永遠是冠軍，每次搭捷運門神數都數不清」、綜合乘客意見，最多人受不了搭捷運的NG行為第二名是「忍者龜」，另外，第一名則是當門神、石像，很多人在進捷運之後，，因此還要等下一班，事實上，過去台北捷運在去年8月的時候，還是要提醒乘客，尖峰時段人人都要搭捷運，相關搭車禮儀還是要注意，才不會造成別人困擾哦！