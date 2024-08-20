以色列特拉維夫爆炸！哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織認責　揚言還會再做

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國國務卿布林肯自加薩戰爭爆發以來，第9度到訪以色列。（圖／美聯社／達志影像）

以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）一處猶太教堂附近，上週日晚間發生爆炸案，導致1死1傷。巴勒斯坦激進組織哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織都宣布認責，以色列警方聲稱這是一起恐怖襲擊。以色列政府發言人戴維·門瑟（David Mencer）表示，爆炸案發生當晚，1名男子背著一個裝滿炸藥的背包，「在他設法到達人口稠密的區域前」，包裡的爆裂物就爆炸了，不僅當場炸死自己，還導致1名路人受傷。哈馬斯、伊斯蘭聖戰組織在事後發表的聯合聲明中認責，揚言只要以色列佔領軍的屠殺和暗殺繼續下去，他們在以色列境內的「殉難行動」也會持續，明顯是在指加薩衝突，並指控以色列就是與哈馬斯政治局領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被殺一事有關。實際管治加薩地區的哈馬斯政府並聲稱，以色列的軍事行動已將加薩大片地區夷為平地，並造成至少4萬人死亡。值得注意的是，在特拉維夫爆炸案發生前不久，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛飛抵以國，希望盡快推動加薩停火，結束以色列和哈馬斯已長達10個月的戰爭。布林肯19日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤，事後以色列總理辦公室發表聲明，聲稱納坦雅胡支持、接受美方一項關於加薩停火和釋放被扣押人質的過渡提議，認為該方案「有顧及到以色列的安全需求」，呼籲哈馬斯也做出相同的回應。然而，哈馬斯高級官員哈姆丹（Osama Hamdan）對此則表示批評，聲稱這項所謂的更新提案，引起許多含糊之處，既沒有先對哈馬斯提出，也沒有獲得哈馬斯的同意。哈姆丹並宣稱，已經向調解方確認過，哈馬斯不需要新一輪加薩停火談判，只需要針對既有的執行機制達成一致。