李珠珢明年就會來台灣？前體育主播爆猛料：球隊都談好了

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▲南韓啦啦隊女神李珠珢活潑可愛、五官精緻，在台灣人氣也很高。（圖／李珠珢IG）

▲蔡明里過去曾是體育台的資深主播，退休後轉當YouTuber經營頻道。（圖／蔡明里團長臉書）

▲有不少粉絲擔心爆料消息恐會影響李珠珢在韓國的處境。（圖／翻攝自李珠珢IG）

現年20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢，靠著一支「三振舞」在台灣爆紅，來台交流的可愛表現也融化不少台灣粉絲，讓大家紛紛敲碗希望李珠珢來台發展，甚至在網路上掀起「台韓搶人」大戰，但李珠珢本人對此沒有正面回應。不過前體育主播蔡明里在昨（19）日晚間的直播就爆料，他聽到有人透露消息：「（李珠珢）應該明年就會來報到吧，球隊都談好了」。蔡明里過去曾是資深的體育台主播，退休後他當起YouTuber，開始經營「蔡明里團長」的YouTube頻道，昨晚蔡明里在頻道開直播時就爆料，李珠珢應該即將來台發展：「是人家透露的啦，這就不是我自己猜的啦，，我看是覺得這個跡象蠻明顯的」。蔡明里表示，這應該不算爆料，因為如果換位置思考：「妳是韓國的啦啦隊，我就問妳要在韓國發展還是台灣發展？在台灣發展妳等於有明星的地位，在韓國妳就是啦啦隊，即使社群怎麼吹捧，妳還是啦啦隊」。蔡明里說自己到韓國看過球賽，其實現場關注啦啦隊的人不怎麼多，跟台灣氛圍完全不一樣。蔡明里認為，韓國啦啦隊成員來台灣是「良禽擇木而棲」，現階段來台發展，她們也可以回韓國接活動，兩邊事業都能兼顧不是很兩全其美的機會嗎？蔡明里也說有新聞透露韓國高層開始重用啦啦隊，但他不以為然：「怎麼重用我就問？不要騙，很難啦，說實在的，在韓國整個環境裡，她不是很重要的部分，跟我們比完全不能相提並論，就敬請期待吧」。蔡明里爆料曝光後，不少網友開始在留言區瘋猜李珠珢是跟台灣哪個球團簽約，「團長今晚最大爆料，李珠珢台灣某隊球團已經談好了，明年會來台灣發展普天同慶啊」、「是富邦吧？真聰明，網路數據隨便一個韓援來流量都屌打本土的」、「應該是中信吧？團長知道的內線，我嚴重懷疑就是從中信來的啊」、「不是富邦就是中信了，感覺這兩隊比較會經營啦啦隊的部分，這兩隊都有起亞虎的學姊，就看她怎麼選擇了」。但也有網友認為蔡明里此刻爆料，恐會讓李珠珢在韓國難做人，「需要在人還在起亞就爆這種料嗎？南韓差一歲就天差地遠的地方，你要她接下來的日子怎麼過？啦啦隊在南韓地位已經很低了，是要把人逼死嗎」、「雖然很開心聽到李珠珢要來台灣，但她是個害羞又低調的女孩，拜託現在不要爆料然後害她被罵，明年要來明年再說也不遲，她21、22號還有班要上，如果被罵請爆料的團長你負責」。