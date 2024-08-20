茶之魔手買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1　CoCo都可3大純茶15元

夏天2大手搖消暑優惠一次整理喝到9月！台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」將要促銷優惠長達一個月，慶祝台南建城400年、茶魔成立31週年，8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買二送一」及「國宴珍奶買三
送一」；CoCo都可則是即日起至8月25日，3大純茶15元爽喝大杯。
📌茶之魔手買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1
台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，將在品牌創始店「台南安中總店」促銷優惠長達一個月！8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」。
尤其創辦人董事長王賢明特別開放純茶類
品項及糖冰量都能讓顧客自由選擇，優惠活動飲品將不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同，表達對台南在地粉絲的感恩回饋。
📌CoCo都可：「3大純茶15元」喝大杯！兩大外送平台「買一送一」
CoCo都可8月應景平安茶優惠，即日起至8月25日民俗月開喝「3大杯純茶15元」！清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就享有優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。
兩大外送平台也都有「買一送一」優惠！Uber Eats即日起至8月27日，拍拍拍呀青牛乳(L)、檸檬奇遇桔 (L)同品項買一送一；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。foodpanda則是即日起至8月31日，珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)同品項買一送一，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。
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台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，將在品牌創始店「台南安中總店」促銷優惠長達一個月！8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」。
尤其創辦人董事長王賢明特別開放純茶類
📌CoCo都可：「3大純茶15元」喝大杯！兩大外送平台「買一送一」
CoCo都可8月應景平安茶優惠，即日起至8月25日民俗月開喝「3大杯純茶15元」！清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就享有優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。
兩大外送平台也都有「買一送一」優惠！Uber Eats即日起至8月27日，拍拍拍呀青牛乳(L)、檸檬奇遇桔 (L)同品項買一送一；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。foodpanda則是即日起至8月31日，珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)同品項買一送一，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。