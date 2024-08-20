茶之魔手買一送一！國宴珍珠奶茶買3送1　CoCo都可3大純茶15元

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▲茶之魔手「台南安中總店」8月23日一日限定「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」​​​​​​。（圖／記者蕭涵云攝）

▲茶之魔手創辦人董事長王賢明。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可「3大純茶大杯15元」喝到8月25日！兩大外送平台「買一送一」。（圖／CoCo都可提供）

夏天2大手搖消暑優惠一次整理喝到9月！台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」將要促銷優惠長達一個月，慶祝台南建城400年、茶魔成立31週年，8月23日一日限定在安中創始總店祭出「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買二送一」及「國宴珍奶買三送一」；CoCo都可則是即日起至8月25日，3大純茶15元爽喝大杯。台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶之魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，將在品牌創始店「台南安中總店」促銷優惠長達一個月！尤其創辦人董事長王賢明特別開放純茶類品項及糖冰量都能讓顧客自由選擇，優惠活動飲品將不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同，表達對台南在地粉絲的感恩回饋。CoCo都可8月應景平安茶優惠，清爽降溫的紅茶、綠茶、青茶都能自由選擇、單杯就享有優惠，而且是臨櫃或都可訂線上選購都能划算開喝。提醒大家，商場門市/部分門市不適用；外送平台、門市外送不適用；優惠不併用。兩大外送平台也都有「買一送一」優惠！；僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限，售完為止，活動時間及內容以門市為主，部分門市不參與本活動。，僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止，部分門市不參與本活動。