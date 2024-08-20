黃安自爆「腎臟出問題」又回台灣用健保　領藥悲喊：不吃就會死！

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▲黃安因為心臟問題，曾在2016年回台灣進行手術，他也稱自己和死神擦身而過。（圖／黃安微博）

▲黃安昨日又回台灣領藥，表示自己腎臟出問題，不吃藥恐有生命危險。（圖／黃安微博）

▲黃安昨晚還到三峽老街吃美食。（圖／黃安微博）

61歲男星黃安自從定居中國後，就整天暢談兩岸統一話題，被台灣人諷刺是「舔共男星」，但長期住在中國的他，遇到就醫問題時，還是會選擇回來台灣使用健保；2016年黃安就回台進行過心臟搭橋手術，昨（19）日黃安又再度發文，貼出自己回台灣拿藥的照片，無奈的說這是他現在每天都必須吃的「解藥」，吃了不會痊癒，但不吃恐怕就會有生命危險。黃安2016年因心肌梗塞在中國排不到醫生，就搭乘醫療專機返回台灣進行手術，事後被台灣網友罵翻，認為他整天酸台灣不宜居，遇到問題還是只會回台消耗健保，要他滾回中國看醫生。當時的黃安高調反嗆：「老子高興在哪兒就在哪兒，不想讓民進黨覺得我好欺負，繳了一輩子健保費，怎麼不讓用？表明詐騙是嗎？」他也強調除了健保給付，其餘額外的費用都是自己出錢，都有按時繳交，「每一塊錢都是乾乾淨淨的」。身體不好的黃安，昨日又再度發文，曬出自己領藥的照片，藥袋上寫的繁體中文，加上黃安前後幾篇發文，可以確定黃安又回到台灣，使用健保看醫生。黃安在貼文寫道：「這是我每天要吃的『解藥』，吃了不會痊癒，不吃你就去死，非常無奈！」黃安說自己自從心梗後就開始吃這些西藥，只針對某一症狀治療，帶來的副作用要另外再去看其他科，永遠是治標不治本，讓他經常需要跑醫院。黃安說：「我的腎臟因為吃了這麼多年、這麼多的西藥，已經出現一定的後遺症，為了治療心血管疾病，腎臟吃出問題了。」他想要盡量逆轉現況，但目前還沒成功，所以還擺脫不了吃藥，只能每3個月就到醫院領藥。而黃安回台後也把握時間品嚐台灣美食，還不忘發文宣揚他的祖國情操，「中國台灣省桃園市三峽區，是個很有溫度的小鎮，可以說是遍地美食呀，我最喜歡的台灣小吃在三峽老街基本上搞定。你們可以先保留這條視頻，等到統一之後再去，免得找不到了。」不少台灣網友看不下去黃安的行徑，紛紛留言開酸黃安：「這世界不缺你，安心去吧」、「專程回台，讓大家把快樂建築在他的痛苦上」、「喝長江黃河的水和黃土高原的土能治百病，沒病可強身，趕快回你偉大的中國吧」。