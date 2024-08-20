巴黎奧運公認最大黑馬！「這國」金牌暴增5面　台灣、巴西都輸它

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲烏茲別克在本屆巴黎奧運表現相當優秀，一共摘下8面金牌，排在參賽國家第13名，其中在拳擊項目7個量級摘下5面金牌。（圖/奧運官網）

▲烏茲別克在巴黎奧運拳擊項目中橫掃五面金牌！圖為男子拳擊57公斤級摘金選手阿卜杜馬利克·哈洛科夫（Abdumalik KHALOKOV）。（圖/IG@abdumalik_khalokov）

▲烏茲別克代表團在巴黎奧運創下佳績，也是隊史最好成績的一屆奧運，被公認是本屆奧運最大黑馬。（圖/IG@umogroup）

巴黎奧運上週一落幕，許多人都還沈浸在全球運動的風潮當中，運動員在賽後話題討論度仍然相當高，也有許多人會找賽事重播來回味。然而，就有網友意外發現，巴黎奧運獎牌榜上，「烏茲別克」這個國家這在這屆奧運表現相當亮眼，名次衝到第13名，單屆更是暴增5面金牌，包括我國、巴西、丹麥、瑞典金牌數量都不及烏茲別克，引起討論。有網友在「Dcard」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「他們拳擊感覺很強，從奧運的獎牌榜會去好奇這個國家為什麼這個項目很強，蠻有趣的。」然而烏茲別克這次在巴黎奧運的表現確實令人相當驚豔，回顧過去烏茲別克參加奧運的紀錄，他們從1996年亞特蘭大奧運以獨立國家參賽以來，每一屆的金牌都是1至2面，排名都在35名至60名之間，，其他亞洲國家除了中日韓之外，其餘都是輸給烏茲別克，被公認是本屆巴黎奧運最大黑馬！值得一提的是，，成為獎牌入帳的重要項目。📍男子拳擊51公斤級：哈撒博弈·杜斯馬托福（Hasanboy DUSMATOV）📍男子拳擊57公斤級：阿卜杜馬利克·哈洛科夫（Abdumalik KHALOKOV）📍男子拳擊71公斤級：阿薩德庫亞·麥丁庫耶夫（Asadkhuja MUYDINKHUJAEV）📍男子拳擊92公斤級：拉齊茲別克·穆洛約諾夫（Lazizbek MULLOJONOV）📍男子拳擊92公斤級：巴赫迪·札洛洛夫（Bakhodir JALOLOV）📍男子角力自由式74公斤級：薩蘭別科維奇·賈馬洛夫（Salambekovitch JAMALOV）📍女子柔道52公斤級：季約拉·克爾迪約羅娃（Diyora KELDIYOROVA）📍男子跆拳道68公斤級：烏盧格別克·拉希托夫（Ulugbek RASHITOV）