巴黎奧運公認最大黑馬！「這國」金牌暴增5面　台灣、巴西都輸它

巴黎奧運上週一落幕，許多人都還沈浸在全球運動的風潮當中，運動員在賽後話題討論度仍然相當高，也有許多人會找賽事重播來回味。然而，就有網友意外發現，巴黎奧運獎牌榜上，「烏茲別克」這個國家這在這屆奧運表現相當亮眼，名次衝到第13名，單屆更是暴增5面金牌，包括我國、巴西、丹麥、瑞典金牌數量都不及烏茲別克，引起討論。
有網友在「Dcard」貼文指出「不知道大家看獎牌榜有沒有發現，亞洲國家排在中日韓之後的，就是位於中亞的烏茲別克，他們過去參加奧運以來，總共才拿了11面金牌，這次單屆就拿了8面，真的非常的驚人，也遠遠超過其他中亞國家，應該是本屆最大黑馬吧！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的耶！你沒說還沒注意到，很多歐洲國家都沒贏烏茲別克」、「哇！去看了一下他們的戰績，男子拳擊幾乎是橫掃的狀態，太猛了吧」、「每個國家一個量級還只能派一個，他們能在男子七個量級裡包下五金真的很猛！」、「他們拳擊感覺很強，從奧運的獎牌榜會去好奇這個國家為什麼這個項目很強，蠻有趣的。」
烏茲別克公認奧運最大黑馬！金牌數量暴增5面
然而烏茲別克這次在巴黎奧運的表現確實令人相當驚豔，回顧過去烏茲別克參加奧運的紀錄，他們從1996年亞特蘭大奧運以獨立國家參賽以來，每一屆的金牌都是1至2面，排名都在35名至60名之間，然而在2020年東京奧運時奪下3金2銅，排在第32位，略高於中華隊2名成績，而國家隊史24年以來斬獲金牌數則是11面。
不過在本屆巴黎奧運烏茲別克大發力，一共摘下8面金牌，比上屆東京奧運增加5面金牌，由於隊史24年來只有11面金牌，這回巴黎奧運一屆就灌入8面金牌，顯見成績有多大的進步，最後獎牌榜的排名也衝到第13名的位置，一舉超過許多歐洲國家，包括巴西、瑞典、比利時、丹麥等等，其他亞洲國家除了中日韓之外，其餘都是輸給烏茲別克，被公認是本屆巴黎奧運最大黑馬！
烏茲別克拳擊賽超強！男子拳擊橫掃五面金牌
值得一提的是，本屆巴黎奧運的男子拳擊一共分為七個量級，且根據規定，每個量級一個代表團只能派出一位選手參賽，結果烏茲別克在七個量級當中，摘下五個量級的金牌，成為獎牌入帳的重要項目。另外三面金牌則是靠角力、跆拳道以及柔道所拿下，單屆奧運8面金牌也打破隊史紀錄。
🟡巴黎奧運烏茲別克8面金牌名單
📍男子拳擊51公斤級：哈撒博弈·杜斯馬托福（Hasanboy DUSMATOV）
📍男子拳擊57公斤級：阿卜杜馬利克·哈洛科夫（Abdumalik KHALOKOV）
📍男子拳擊71公斤級：阿薩德庫亞·麥丁庫耶夫（Asadkhuja MUYDINKHUJAEV）
📍男子拳擊92公斤級：拉齊茲別克·穆洛約諾夫（Lazizbek MULLOJONOV）
📍男子拳擊92公斤級：巴赫迪·札洛洛夫（Bakhodir JALOLOV）
📍男子角力自由式74公斤級：薩蘭別科維奇·賈馬洛夫（Salambekovitch JAMALOV）
📍女子柔道52公斤級：季約拉·克爾迪約羅娃（Diyora KELDIYOROVA）
📍男子跆拳道68公斤級：烏盧格別克·拉希托夫（Ulugbek RASHITOV）
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的耶！你沒說還沒注意到，很多歐洲國家都沒贏烏茲別克」、「哇！去看了一下他們的戰績，男子拳擊幾乎是橫掃的狀態，太猛了吧」、「每個國家一個量級還只能派一個，他們能在男子七個量級裡包下五金真的很猛！」、「他們拳擊感覺很強，從奧運的獎牌榜會去好奇這個國家為什麼這個項目很強，蠻有趣的。」
烏茲別克公認奧運最大黑馬！金牌數量暴增5面
然而烏茲別克這次在巴黎奧運的表現確實令人相當驚豔，回顧過去烏茲別克參加奧運的紀錄，他們從1996年亞特蘭大奧運以獨立國家參賽以來，每一屆的金牌都是1至2面，排名都在35名至60名之間，然而在2020年東京奧運時奪下3金2銅，排在第32位，略高於中華隊2名成績，而國家隊史24年以來斬獲金牌數則是11面。
不過在本屆巴黎奧運烏茲別克大發力，一共摘下8面金牌，比上屆東京奧運增加5面金牌，由於隊史24年來只有11面金牌，這回巴黎奧運一屆就灌入8面金牌，顯見成績有多大的進步，最後獎牌榜的排名也衝到第13名的位置，一舉超過許多歐洲國家，包括巴西、瑞典、比利時、丹麥等等，其他亞洲國家除了中日韓之外，其餘都是輸給烏茲別克，被公認是本屆巴黎奧運最大黑馬！
烏茲別克拳擊賽超強！男子拳擊橫掃五面金牌
值得一提的是，本屆巴黎奧運的男子拳擊一共分為七個量級，且根據規定，每個量級一個代表團只能派出一位選手參賽，結果烏茲別克在七個量級當中，摘下五個量級的金牌，成為獎牌入帳的重要項目。另外三面金牌則是靠角力、跆拳道以及柔道所拿下，單屆奧運8面金牌也打破隊史紀錄。
🟡巴黎奧運烏茲別克8面金牌名單
📍男子拳擊51公斤級：哈撒博弈·杜斯馬托福（Hasanboy DUSMATOV）
📍男子拳擊57公斤級：阿卜杜馬利克·哈洛科夫（Abdumalik KHALOKOV）
📍男子拳擊71公斤級：阿薩德庫亞·麥丁庫耶夫（Asadkhuja MUYDINKHUJAEV）
📍男子拳擊92公斤級：拉齊茲別克·穆洛約諾夫（Lazizbek MULLOJONOV）
📍男子拳擊92公斤級：巴赫迪·札洛洛夫（Bakhodir JALOLOV）
📍男子角力自由式74公斤級：薩蘭別科維奇·賈馬洛夫（Salambekovitch JAMALOV）
📍女子柔道52公斤級：季約拉·克爾迪約羅娃（Diyora KELDIYOROVA）
📍男子跆拳道68公斤級：烏盧格別克·拉希托夫（Ulugbek RASHITOV）
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