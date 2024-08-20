28萬股民看過來！00939第2次擬再配0.063元　最後上車日為9/2

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月月配ETF統一高息動能（00939）昨（19）日公告第二次配息金額，與8月配息相同、每股配發0.063元，預計9月3日除息，最後買進日為9月2日。以昨日收盤價14.64元來計算，本次配息殖利率為0.43%，預估年化殖利率為5.1%。依照統一投信官網公告，00939成分股依比重排序來看，以聯電持股權重6.87%最高，其次依序是中華電持股5.59%、日月光投控持股權重5.56%、統一持股權重5.41%、長榮達4.79%；6-10名排序為，聯詠持股權重4.8%、玉山金持股權重4.74%、遠傳持股權重4.48%、世界先進持股權重4.46%。00939目前資產規模為新台幣520.68億元，在台股ETF中排名第10名。根據集保所最新統計，00939在8月16日受益人數為28萬6556人，較前一周減少2412人，減幅為0.83%。00939本次配息金額與8月相同，每股配發0.063元，預計9月3日除息，最後買進日為9月2日，預計9月27日入帳。以昨日收盤價14.64元來計算，本次配息殖利率為0.43%，預估年化殖利率為5.1%。