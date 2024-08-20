楊植斗火大要告中華電信圖利！拿李孟諺舉例：愛爾達是小三？

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▲台灣首家以轉播體育賽事為主之新媒體公司愛爾達，因為轉播奧運原因被市議員質疑。（圖／擷取自愛爾達官網）

國民黨台北市議員楊植斗昨（19）日在臉書爆料，認為中華電信疑似有圖利愛爾達的行為，並且指出，楊植斗昨日在臉書表示，愛爾達花了那麼多錢（5億），當然不願意給民眾看免費的，但其實，愛爾達不但沒花錢，還賺了一大票。楊植斗表示，他將前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職，此舉也引發愛爾達不滿。愛爾達是中華電信的小三嗎？愛爾達的回擊聲明還滿好笑的，體育跟媒體本來就要花時間跟資源來培養，每個人都認同，但為什麼是「慷他人之慨」，用中華電信以及政府的錢來養大自己？，那你靠獨占奧運轉播權收了多少付費會員？賺到的錢怎麼不講？愛爾達這一波賺翻了，不但買下奧運轉播的費用是別人出的，大家付費看奧運全都收在自己口袋，扯成本幹嘛？楊植斗的一番言論，引起不少網友討論，有留言寫下：「很少看到腦子摔壞還怕人家不知道的」、「人家開公司不就是要賺錢？」、「如果覺得是門好生意，記得下次標下來給大家看，另外我也不是免費仔，我願意付費收看的，議員加油。」等也留言互酸。