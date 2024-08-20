楊植斗火大要告中華電信圖利！拿李孟諺舉例：愛爾達是小三？

國民黨台北市議員楊植斗昨（19）日在臉書爆料，認為中華電信疑似有圖利愛爾達的行為，並且指出，有員工跟他爆料，愛爾達聲稱花了5億元買下奧運轉播權，實際上是接受中華電信及體育署補助，愛爾達完全沒有花費半毛錢，而愛爾達不滿發聲明後，要在今（20）日提告楊植斗，他則再度反擊「愛爾達是中華電信的小三嗎？」，並且質疑愛爾達拿政府的錢養大自己，還扯出李孟諺「小三」事件，影射愛爾達接受中華電信資助。
楊植斗昨日在臉書表示，愛爾達花了那麼多錢（5億），當然不願意給民眾看免費的，但其實，愛爾達不但沒花錢，還賺了一大票。
楊植斗透露：「有中華電信員工向我爆料，中華電信資助愛爾達4億3千萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬（共1800萬）授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼」。
楊植斗表示，他將前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職，此舉也引發愛爾達不滿。
楊植斗在臉書公開回應全文：
愛爾達是中華電信的小三嗎？
愛爾達的回擊聲明還滿好笑的，體育跟媒體本來就要花時間跟資源來培養，每個人都認同，但為什麼是「慷他人之慨」，用中華電信以及政府的錢來養大自己？
愛爾達說，「奧運轉播有更多看不見的相關支出，例如國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、到行銷宣傳的費用」，那你靠獨占奧運轉播權收了多少付費會員？賺到的錢怎麼不講？愛爾達這一波賺翻了，不但買下奧運轉播的費用是別人出的，大家付費看奧運全都收在自己口袋，扯成本幹嘛？
最後，中華電信曾經持有愛爾達的股份，如果以投資興利的角度，砸大錢幫愛爾達還說得過去 ，但如今已經沒有任何股份，中華電信和愛爾達充其量只是「合作夥伴」卻拿出4.3億當冤大頭，舉個例，這就像李孟諺花錢陪小三吃喝玩樂，法律及道德上都值得非議，這樣懂了嗎？
今天狀告中華電信，卻是愛爾達跳出來痛批楊植斗，原以為奧運話題已過，結果昨天我的臉書上依然熱鬧，看來有人急了。
楊植斗的一番言論，引起不少網友討論，有留言寫下：「很少看到腦子摔壞還怕人家不知道的」、「人家開公司不就是要賺錢？」、「如果覺得是門好生意，記得下次標下來給大家看，另外我也不是免費仔，我願意付費收看的，議員加油。」等也留言互酸。
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楊植斗昨日在臉書表示，愛爾達花了那麼多錢（5億），當然不願意給民眾看免費的，但其實，愛爾達不但沒花錢，還賺了一大票。
楊植斗透露：「有中華電信員工向我爆料，中華電信資助愛爾達4億3千萬，加上體育署8000萬補助，以及愛爾達向公視、華視各收取900萬（共1800萬）授權金，等於愛爾達在奧運還沒開播前，就淨賺1900萬，空手套白狼」。
楊植斗表示，他將前往北檢告發中華電信郭水義董事長特別背信罪，並搜集資料，告發前交通部長李孟諺瀆職，此舉也引發愛爾達不滿。
楊植斗在臉書公開回應全文：
愛爾達是中華電信的小三嗎？
愛爾達的回擊聲明還滿好笑的，體育跟媒體本來就要花時間跟資源來培養，每個人都認同，但為什麼是「慷他人之慨」，用中華電信以及政府的錢來養大自己？
愛爾達說，「奧運轉播有更多看不見的相關支出，例如國際訊號訂閱費用、國際訊號傳輸費用、節目製作的相關費用、相關人力的培訓費用、到行銷宣傳的費用」，那你靠獨占奧運轉播權收了多少付費會員？賺到的錢怎麼不講？愛爾達這一波賺翻了，不但買下奧運轉播的費用是別人出的，大家付費看奧運全都收在自己口袋，扯成本幹嘛？
最後，中華電信曾經持有愛爾達的股份，如果以投資興利的角度，砸大錢幫愛爾達還說得過去 ，但如今已經沒有任何股份，中華電信和愛爾達充其量只是「合作夥伴」卻拿出4.3億當冤大頭，舉個例，這就像李孟諺花錢陪小三吃喝玩樂，法律及道德上都值得非議，這樣懂了嗎？
今天狀告中華電信，卻是愛爾達跳出來痛批楊植斗，原以為奧運話題已過，結果昨天我的臉書上依然熱鬧，看來有人急了。
楊植斗的一番言論，引起不少網友討論，有留言寫下：「很少看到腦子摔壞還怕人家不知道的」、「人家開公司不就是要賺錢？」、「如果覺得是門好生意，記得下次標下來給大家看，另外我也不是免費仔，我願意付費收看的，議員加油。」等也留言互酸。
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