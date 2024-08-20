聯結車撞忠孝橋鋼梁砸爛2車！侯友宜、蔣萬安急發聲　替代路線曝

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▲忠孝橋三重往台北護欄遭拖板車撞破大洞，目前往台北市全面封閉。（圖／北市府提供）

新北市區中山高架往台北、忠孝橋方向，今（20）日清晨5時許發生聯結車翻車事故，聯結車不明原因自撞失控自撞隔音防護牆，車上運載數十噸鋼樑往橋下掉落，當場壓毀橋下2輛汽車，所幸未造成傷亡，目前全線封閉中，正值上班尖峰時間，讓車流塞爆。對此，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都緊急發聲。新北交通局也公布替代路線。蔣萬安在臉書表示，請市民朋友們注意，今早忠孝橋三重往台北方向有嚴重車禍，目前封閉全車道，請通勤的市民朋友留意改道，他得知的第一時間就要求警察局、交通局、工務局等相關單位啟動因應機制。蔣萬安指出，目前台北橋、中興橋等路口調整號誌秒數，配合改道需要，西區與新北市交界的分局，加派警力疏導新北往北市車流；他們也與新北密切聯繫，確認公車路線等調整方式，全力將交通影響降到最低。侯友宜同樣也在臉書說明，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道，現場已有16名員警進行交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；另外，往五股方向不受影響。提醒市民朋友，新莊往台北方向的用路人，請改走重新橋往中興橋進入台北市，目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。新北警局交通大隊公布管制路段及替代道路：1、提早由三重中華路下匝道改走新北大道，或改於中正南路上匝道往北市。2、新莊泰林路、化成路入口封閉，建議改走環中路→環漢路→新北環快→中興橋往北市。3、台64往西接三重忠孝橋匝道管制，建議改道前往。