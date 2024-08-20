政治獻金只讓木可經手！柯粉爆競總商品志工要幫忙搬貨、但不能碰

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民眾黨主席柯文哲政治獻金亂帳案理不清，資深柯粉志工、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉再爆料，競選總部的所有志工都被鄭重告知過，「木可的商品不要幫忙販售」、「所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理」，所以即便志工幫忙去倉庫搬貨，但志工不能碰到錢也不能碰商品，而且不讓支持者電子支付，只能用現金購買，她第一天當志工就知道遲早會出問題。朱蕙蓉在臉書發文，表示自己為了捍衛柯文哲的清廉，呼籲木可真正掌門人、競總財務長李文宗應該出面好好說明相關金流。朱蕙蓉指出，木可商店設置在競選總部右側，她當志工第一天工作就看見有好幾位木可的工作人員現場點貨。朱蕙蓉爆料，最崇尚電子支付的柯文哲，販賣區卻不設置電子支付，「甚至連刷卡機制都沒有」，僅限現金交易。此外，男性志工經常會被拗去倉庫幫忙木可搬貨，但所有志工都被告知，不要幫忙販售木可商品、所有政治獻金都要由木可的工作人員處理。朱蕙蓉指出，第一天競總販售商品竟然沒有發票，後來好幾天也都沒有。「好不容易有了發票，竟然只有二聯式的。發票章是由木可蓋章開立的。最後直到結束都沒有三聯式。」後來在外面造勢場合販售商品的部分，確實因為人數眾多，才有刷卡機。朱蕙蓉認為，木可的商品價格貴，但為了政治獻金給民眾黨，她個人可以接受、也買了不少，只是「品質確實真的不怎麼樣啊」！她回憶競選期間狀況指出，當時還有很多人拿現金捐款。「到底木可的金流，有沒有清楚明瞭，是大媽目前最想知道的」，她相信，也會有很多人想知道，「政黨可以這樣經營『黨營事業』？」檯面上的木可負責人李文娟現已戴電子腳鐐不方便出面，她呼籲真正的大掌櫃李文宗應盡快出面說明。