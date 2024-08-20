王陽明拒比愛心嫌娘炮！11年前「超有愛舊照」遭挖　隔空打臉自己

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▲王陽明說自己沒比愛心是因為「不比娘炮的動作」，發言曝光後立刻遭到網友抨擊。（圖／sunnyboyyy Threads）

▲王陽明2013年宣傳電影時也有做出超大的愛心動作。（圖／王陽明臉書）

▲王陽明在《角頭－大橋頭》中飾演黑道大哥的兒子「麥可」，劇中野心勃勃想搶地盤。（圖／曼尼娛樂）

男星王陽明近日在宣傳電影《角頭：大橋頭》時，碰到女粉絲想跟他比愛心，他沒有照做只給對方擊掌，隨後又在Threads上回覆，「我不比娘炮的動作」，敏感詞彙讓王陽明遭炎上。昨（19）日就有網友挖出王陽明11年前宣傳其他電影時手比愛心的照片開酸，還有臉書粉專見狀嗆聲王陽明「隔空打臉自己｣。王陽明近日因為「娘炮」一詞遭到各界砲轟，認為他有性別歧視的問題，但王陽明不認為自己有錯，持續開嗆網友：「不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂」，要大家有意見就先去看完電影再說。而王陽明所謂「手比愛心」的娘炮動作，其實在2013年宣傳電影《飛越龍門客棧》時，也和同台演員謝佳見比過。只見照片中，王陽明和謝佳見用雙手比出超大「大愛心」，框住劇中女主角陳怡蓉、柯佳嬿，當時的他看起來眼神相當有愛，不像現在殺氣騰騰。王陽明2015年出席情人節活動時也曾比過愛心手勢，臉書粉專「馬丁垃圾話」貼出舊照開酸王陽明：「我們這些娘炮就不打擾了」。另一粉專「半吊子文青」見狀也轉發照片，笑說王陽明這是「隔空打臉自己」。而針對王陽明措辭不當引起的風波，《角頭》製片人張威縯（宏哥）昨日深夜也透過社群發聲緩頰，表示是他要求王陽明在宣傳期間把自己全心投入到角色「麥可」的狀態，可能王陽明太入戲才這樣，他幫王陽明澄清：「他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了，你們要好好習慣原來的王陽明了」。張威縯一肩扛起錯誤，表示王陽明並沒有刻意去冒犯任何人：「有問題也是我給他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寬容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬！各位親愛的朋友一個藝人的養成著實不容易，謝謝你們一直支持我們。」