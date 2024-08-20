8年前奧運「洪荒之力姐」爆紅！本尊現況曝　轉職不當游泳選手了

巴黎奧運才剛落幕，許多國家的運動好手也上演了奧運最後一舞、拼搏的運動家精神，然而過去締造經典的奧運選手你可還記得呢？8年前巴西里約奧運時，中國女泳將傅園慧代表出賽，結果在比賽後因爲浮誇的表情加上「我已經用了洪荒之力」經典台詞，讓她瞬間爆紅。而這次巴黎奧運中國游泳隊成績相當不錯，也讓不少人好奇傅園慧的現況到底如何？
回顧當年傅園慧在參加里約奧運時，她代表中國出賽100公尺仰式準決賽，結果游出58秒95的好成績，以第三名之姿闖進決賽，當時記者在她上岸之後告訴她游進59秒內，讓傅園慧用超誇張的表情、倒抽一口氣瞪大眼睛表示「我以為我是59秒！我有這麼快？我很滿意！」隨後又表示：「我沒有保留，我用了洪荒之力了！」超逗趣且豐富的表情，讓她瞬間爆紅。
傅園慧本有機會參加東京、巴黎奧運！狀況逐漸衰退準備退役
在里約奧運之後，傅園慧的狀態達到巔峰，在同年年底在日本舉辦的游泳亞錦賽奪下女子50公尺仰式、100公尺仰式雙金牌，也在女子4X100公尺混合式接力拿下銀牌，隔年還拿下全國游泳冠軍賽女子100公尺仰泳的冠軍，刷新自己在里約奧運上的紀錄。
但好景不常，傅園慧因為傷勢的關係，在這之後就越來越少現身，先是在2018年亞運會選拔賽上，無法回到以往水準落選；後來又在東京奧運選拔賽上，她也直接棄賽；2022年匈牙利舉辦的游泳世錦賽，傅園慧同樣沒有跟著中國游泳隊準備；直到2023年傅園慧終於回到泳池，在全國春季游泳錦標賽100米仰泳的項目上她只拿到第7名、50公尺仰泳則是第3名作收。
原本傅園慧有取得巴黎奧運選拔賽資格，但卻被裁判發現她搶跳，導致成績無效，許多人都認為這大概已經是傅園慧游泳生涯的盡頭。現年已經28歲的傅園慧也曾接受採訪坦言，對於游泳選手來說，17歲至20歲就是最快速成長期，22歲之後體力就會開始下降，20幾歲都已經是老將了」顯然她也已經做好退役的準備。
傅園慧28歲現況曝光！正式錄取浙江大學師資
然而現在的傅園慧跟過去稚嫩天真的她可已經不一樣，在擔任運動員的期間，她仍然努力進修自己，在今年6月底在北京體育大學碩士班畢業，後來在7月5日，浙江大學發出即將錄取的教師名單，結果在其中就發現有「傅園慧」的名字，擔任的崗位則是「公共體育與藝術部教學」，引起中國網友一片討論。
事後校方也出面證實「名單中的傅園慧，確實就是中國國家女子游泳隊運動員」而傅園慧本人也發文提到：「新的身分來啦！期待與各位同學老師們的見面！」雖然她本人還沒宣布正式退役，但從校方以及本人的態度，傅園慧的運動員之路應該已經要先告一段落，替國家繼續培育優秀的游泳人才。
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傅園慧本有機會參加東京、巴黎奧運！狀況逐漸衰退準備退役
在里約奧運之後，傅園慧的狀態達到巔峰，在同年年底在日本舉辦的游泳亞錦賽奪下女子50公尺仰式、100公尺仰式雙金牌，也在女子4X100公尺混合式接力拿下銀牌，隔年還拿下全國游泳冠軍賽女子100公尺仰泳的冠軍，刷新自己在里約奧運上的紀錄。
但好景不常，傅園慧因為傷勢的關係，在這之後就越來越少現身，先是在2018年亞運會選拔賽上，無法回到以往水準落選；後來又在東京奧運選拔賽上，她也直接棄賽；2022年匈牙利舉辦的游泳世錦賽，傅園慧同樣沒有跟著中國游泳隊準備；直到2023年傅園慧終於回到泳池，在全國春季游泳錦標賽100米仰泳的項目上她只拿到第7名、50公尺仰泳則是第3名作收。
原本傅園慧有取得巴黎奧運選拔賽資格，但卻被裁判發現她搶跳，導致成績無效，許多人都認為這大概已經是傅園慧游泳生涯的盡頭。現年已經28歲的傅園慧也曾接受採訪坦言，對於游泳選手來說，17歲至20歲就是最快速成長期，22歲之後體力就會開始下降，20幾歲都已經是老將了」顯然她也已經做好退役的準備。
傅園慧28歲現況曝光！正式錄取浙江大學師資
然而現在的傅園慧跟過去稚嫩天真的她可已經不一樣，在擔任運動員的期間，她仍然努力進修自己，在今年6月底在北京體育大學碩士班畢業，後來在7月5日，浙江大學發出即將錄取的教師名單，結果在其中就發現有「傅園慧」的名字，擔任的崗位則是「公共體育與藝術部教學」，引起中國網友一片討論。
事後校方也出面證實「名單中的傅園慧，確實就是中國國家女子游泳隊運動員」而傅園慧本人也發文提到：「新的身分來啦！期待與各位同學老師們的見面！」雖然她本人還沒宣布正式退役，但從校方以及本人的態度，傅園慧的運動員之路應該已經要先告一段落，替國家繼續培育優秀的游泳人才。
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