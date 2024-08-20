8年前奧運「洪荒之力姐」爆紅！本尊現況曝　轉職不當游泳選手了

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▲傅園慧在參加里約奧運之後，後續兩屆奧運就都沒有再替中國出賽，現年28歲的她已經到了游泳選手該退休的年紀。（圖/微博＠秀我中國）

▲傅園慧在擔任運動員的期間，她仍然努力進修自己，在今年6月底在北京體育大學碩士班畢業。（圖/傅園慧微博）

▲傅園慧確定將到浙江大學「公共體育與藝術部」擔任教學老師，為國家繼續培育優秀的游泳人才。（圖/微博）

巴黎奧運才剛落幕，許多國家的運動好手也上演了奧運最後一舞、拼搏的運動家精神，然而過去締造經典的奧運選手你可還記得呢？8年前巴西里約奧運時，中國女泳將傅園慧代表出賽，結果在比賽後因爲浮誇的表情加上「我已經用了洪荒之力」經典台詞，讓她瞬間爆紅。而這次巴黎奧運中國游泳隊成績相當不錯，也讓不少人好奇傅園慧的現況到底如何？回顧當年傅園慧在參加里約奧運時，，當時記者在她上岸之後告訴她游進59秒內，，也在女子4X100公尺混合式接力拿下銀牌，，先是在2018年亞運會選拔賽上，無法回到以往水準落選；；2022年匈牙利舉辦的游泳世錦賽，傅園慧同樣沒有跟著中國游泳隊準備；現年已經28歲的傅園慧也曾接受採訪坦言，然而現在的傅園慧跟過去稚嫩天真的她可已經不一樣，在擔任運動員的期間，她仍然努力進修自己，雖然她本人還沒宣布正式退役，但從校方以及本人的態度，傅園慧的運動員之路應該已經要先告一段落，替國家繼續培育優秀的游泳人才。