勇士壞消息！當家三壘手Austin Riley右手骨折　例行賽確定報銷

勇士傳出壞消息！MLB美國職棒亞特蘭大勇士上個賽季拿下大聯盟最佳的104勝58敗戰績，但本季許多球員飽受傷病困擾，導致表現不如預期，如今傷兵又再添一名，當家明星三壘手Austin Riley今（20）日驚傳右手骨折，後續預計缺席6-8週，這也宣告Riley本季剩餘例行賽確定報銷。
Riley昨日不慎挨觸身球 傷勢確定為右手骨折
根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，Austin Riley在昨日球隊對陣天使隊的比賽上，不慎遭到先發投手Jack Kochanowicz一記97英哩速球擊中，隨即退場接受MRI核磁共振檢查，如今結果出爐，傷勢確定為右手骨折，後續預計將缺席6至8週，等同剩餘例行賽報銷。不過若勇士順利晉級季後賽，那麼Riley預計仍能夠歸隊。
Riley是近年勇士不動三壘手 連3年繳出30轟以上表現
現年27歲的Austin Riley，是在2015年MLB選秀會上，在首輪41順位被勇士隊選進，生涯至今曾入選過2次全明星賽，並在2021、2023年獲得年度第一隊殊榮。而Riley也是近幾年勇士隊陣中不動的三壘手，表現同樣相當穩定。
而Austin Riley本季至今繳出.256/.322/.461的打擊三圍，攻擊指數為0.783，並繳出19轟、56分打點。他從2021年至2023年賽季連續3年都有30轟以上的貢獻，目前已經替勇士在例行賽敲出153發全壘打，但今年Riley則確定無緣再度繳出30轟以上的表現。
勇士今年可說是飽受傷兵困擾，導致他們目前的戰績只有66勝58敗，目前在國聯東區已經落後給龍頭費城人隊多達7場勝差。而勇士本季至今已失去去年國聯MVP得主Ronald Acuna Jr.、王牌先發Spencer Strider，其餘幾名主力包含Ozzie Albies、Sean Murphy 、Michael Harris II等人也都缺席不少比賽，如今Austin Riley例行賽也宣告報銷，後續勇士隊的挑戰將會更艱難。
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根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，Austin Riley在昨日球隊對陣天使隊的比賽上，不慎遭到先發投手Jack Kochanowicz一記97英哩速球擊中，隨即退場接受MRI核磁共振檢查，如今結果出爐，傷勢確定為右手骨折，後續預計將缺席6至8週，等同剩餘例行賽報銷。不過若勇士順利晉級季後賽，那麼Riley預計仍能夠歸隊。
Riley是近年勇士不動三壘手 連3年繳出30轟以上表現
現年27歲的Austin Riley，是在2015年MLB選秀會上，在首輪41順位被勇士隊選進，生涯至今曾入選過2次全明星賽，並在2021、2023年獲得年度第一隊殊榮。而Riley也是近幾年勇士隊陣中不動的三壘手，表現同樣相當穩定。
而Austin Riley本季至今繳出.256/.322/.461的打擊三圍，攻擊指數為0.783，並繳出19轟、56分打點。他從2021年至2023年賽季連續3年都有30轟以上的貢獻，目前已經替勇士在例行賽敲出153發全壘打，但今年Riley則確定無緣再度繳出30轟以上的表現。
勇士今年可說是飽受傷兵困擾，導致他們目前的戰績只有66勝58敗，目前在國聯東區已經落後給龍頭費城人隊多達7場勝差。而勇士本季至今已失去去年國聯MVP得主Ronald Acuna Jr.、王牌先發Spencer Strider，其餘幾名主力包含Ozzie Albies、Sean Murphy 、Michael Harris II等人也都缺席不少比賽，如今Austin Riley例行賽也宣告報銷，後續勇士隊的挑戰將會更艱難。