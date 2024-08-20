勇士壞消息！當家三壘手Austin Riley右手骨折　例行賽確定報銷

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勇士傳出壞消息！MLB美國職棒亞特蘭大勇士上個賽季拿下大聯盟最佳的104勝58敗戰績，但本季許多球員飽受傷病困擾，導致表現不如預期，如今傷兵又再添一名，根據大聯盟官網記者Mark Bowman報導，，等同剩餘例行賽報銷。不過若勇士順利晉級季後賽，那麼Riley預計仍能夠歸隊。現年27歲的Austin Riley，是在2015年MLB選秀會上，在首輪41順位被勇士隊選進，生涯至今曾入選過2次全明星賽，並在2021、2023年獲得年度第一隊殊榮。而他從2021年至2023年賽季連續3年都有30轟以上的貢獻，目前已經替勇士在例行賽敲出153發全壘打，但今年Riley則確定無緣再度繳出30轟以上的表現。而勇士本季至今已失去去年國聯MVP得主Ronald Acuna Jr.、王牌先發Spencer Strider，其餘幾名主力包含Ozzie Albies、Sean Murphy 、Michael Harris II等人也都缺席不少比賽，如今Austin Riley例行賽也宣告報銷，後續勇士隊的挑戰將會更艱難。