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美Fed放「鴿」！美元再跌、台股續揚　新台幣早盤強升快2角破32元

記者顏真真／台北報導

▲新台幣兌美元今（20）日早盤強升快2角，升破32元整數關卡，來到31.842元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（20）日早盤強升快2角，升破32元整數關卡，來到31.842元。（圖／記者顏真真攝）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾將在央行年會發表演說，不過，已有Fed官員力挺9月降息，美元指數失守102，台北股、匯市今（20）日早盤續揚，新台幣進一步升破32元整數關卡，一度來到31.842元，強升1.88角，目前在31.868元震盪整理。

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美國Fed在9月將召開利率決策會議，市場預估將啟動降息，但會降1碼還是2碼市場看法不一，也靜待本周全球央行年會上，Fed主席鮑爾的最新演說。不過，在此之前，已有Fed官員放「鴿」，力挺9月降息立場，美元指數也失守102，來101.8附近。

在美元走弱之下，亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤升至145.85附近，韓元也來到1323.6兌1美元，離岸人民幣兌美元見7.1195價位，新台幣兌美元早盤也升破32元整數關卡。

新台幣兌美元在前一交易強升2.58角收32.03元後，今日以32.01元升值2分開出，隨後美元走弱及台股上漲，加上進入月底出口商有拋匯需求，新台幣進一步升破32元整數關卡，一度來到31.842元，強升1.88角，目前在31.868元震盪整理。

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