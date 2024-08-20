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Yuri陳怡叡戀情卡關？傳千億鞋業小開「家人反彈」男方奶奶氣病了

記者藍詩孟／綜合報導

▲陳怡叡被目擊和千億鞋業小開前往南港豪宅過夜，男方家世背景顯赫，但據傳不滿兩人戀愛，男方奶奶知情後甚至被氣到差點送醫。（圖／陳怡叡臉書）
▲陳怡叡被目擊和千億鞋業小開前往南港豪宅過夜，男方家世背景顯赫，但據傳不滿兩人戀愛，男方奶奶知情後甚至被氣到差點送醫。（圖／陳怡叡臉書）
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），被封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，日前遭週刊爆料熱戀身家1400億鞋業富二代Steven，甚至還一同過夜感情甜蜜；但陳怡叡透過經紀人否認戀愛消息，低調表示雙方只是朋友。據傳兩人不敢承認戀情是因為男方家人反對，今（19）日週刊再爆料，Steven的奶奶得知消息，還因此被氣到生病。

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▲樂天女神Yuri陳怡叡突喊「還是要相信愛」！深夜PO雞湯文洩感情觀。（圖／Yuri陳怡叡IG）
▲樂天女神陳怡叡被爆和鞋業小開戀愛中，但卻不敢承認戀情。（圖／Yuri陳怡叡IG）
滑進南港豪宅過夜　陳怡叡被爆熱戀鞋業小開

陳怡叡本月11日遭週刊爆料和鞋業小開Steven在南港豪宅過夜，消息曝光後讓不少粉絲心碎，認為女神名花有主，但陳怡叡事後透過經紀人否認，強調那天就是朋友聚會，雙方只是好友關係。

據《鏡週刊》報導，陳怡叡不敢承認戀情，其實是和男方家人有關。當天兩人過夜的消息曝光後，Steven立刻就被叫回家臭罵一頓，家人表態反對他們交往，除了Steven的爸媽外，據傳Steven生病坐輪椅的奶奶也很不開心，甚至一度被氣到血壓飆高險些送醫，火氣大到差點從輪椅上跳起來。

▲陳怡叡否認身家千億的鞋業小開是男友，不過泳裝新照引來粉絲調侃。（圖／陳怡叡臉書）
▲陳怡叡臉蛋甜美、身材火辣，但傳聞指出Steven的家人難以接受兩人戀愛。（圖／陳怡叡臉書）
千億戀情難受祝福？傳和雙方背景差距有關

從家人的反彈來看，兩人的戀情難受祝福，更可能面臨強迫分手的處境。據了解，Steven的家族企業是鞋類代工製造商豐泰，成立至今超過40年，集團市值約1300、1400億元；儘管富有但他們並不高調，如今卻因為Steven和陳怡叡的緋聞鬧上檯面，據說是家人不滿的最大原因。

另外，29歲的陳怡叡靠啦啦隊出道，難免有些清涼照片出現，可能跟長輩保守的觀念形成牴觸。在過夜事件遭爆料後，陳怡叡16日也在IG發文喊道：「還是要持續相信愛啊！」被認為是對戀情受阻做出的回應，但雙方至今未正面解釋交往疑雲。

▲陳怡叡Yuri才爆熱戀千億富二代！深夜突喊「還是要相信愛」洩心聲　ＩＧ
▲陳怡叡遭爆戀愛後，16日突喊發文喊道「還是要相信愛」疑似洩心聲。（圖／陳怡叡IG）

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