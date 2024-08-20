Yuri陳怡叡戀情卡關？傳千億鞋業小開「家人反彈」男方奶奶氣病了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天女神陳怡叡被爆和鞋業小開戀愛中，但卻不敢承認戀情。（圖／Yuri陳怡叡IG）

▲陳怡叡臉蛋甜美、身材火辣，但傳聞指出Steven的家人難以接受兩人戀愛。（圖／陳怡叡臉書）

▲陳怡叡遭爆戀愛後，16日突喊發文喊道「還是要相信愛」疑似洩心聲。（圖／陳怡叡IG）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），被封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，日前遭週刊爆料熱戀身家1400億鞋業富二代Steven，甚至還一同過夜感情甜蜜；但陳怡叡透過經紀人否認戀愛消息，低調表示雙方只是朋友。據傳兩人不敢承認戀情是因為男方家人反對，今（19）日週刊再爆料，Steven的奶奶得知消息，還因此被氣到生病。陳怡叡本月11日遭週刊爆料和鞋業小開Steven在南港豪宅過夜，消息曝光後讓不少粉絲心碎，認為女神名花有主，但陳怡叡事後透過經紀人否認，強調那天就是朋友聚會，雙方只是好友關係。據《鏡週刊》報導，陳怡叡不敢承認戀情，其實是和男方家人有關。當天兩人過夜的消息曝光後，Steven立刻就被叫回家臭罵一頓，家人表態反對他們交往，除了Steven的爸媽外，據傳Steven生病坐輪椅的奶奶也很不開心，甚至一度被氣到血壓飆高險些送醫，火氣大到差點從輪椅上跳起來。從家人的反彈來看，兩人的戀情難受祝福，更可能面臨強迫分手的處境。據了解，Steven的家族企業是鞋類代工製造商豐泰，成立至今超過40年，集團市值約1300、1400億元；儘管富有但他們並不高調，如今卻因為Steven和陳怡叡的緋聞鬧上檯面，據說是家人不滿的最大原因。另外，29歲的陳怡叡靠啦啦隊出道，難免有些清涼照片出現，可能跟長輩保守的觀念形成牴觸。在過夜事件遭爆料後，陳怡叡16日也在IG發文喊道：「還是要持續相信愛啊！」被認為是對戀情受阻做出的回應，但雙方至今未正面解釋交往疑雲。