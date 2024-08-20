李孟諺遭爆婚外情　媒體人示警賴清德：最好搞清楚誰在算計

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交通部長李孟諺19日遭爆料，與張姓「地下情婦」相戀10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，隨後李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰也准予辭職。對此，資深媒體人謝寒冰指出，爆料貼文特別提到女方住址，由此可見爆料者警告李孟諺的意味濃厚，可能有人算準賴清德在黨內「是孤鳥」，藉爆料謀求官位，賴清德最好要小心並搞清楚是誰在算計。交通部長李孟諺19日上午被網友在PTT爆出有婚外情，女主角與他相戀10年，相關照片在網路上瘋傳，下午李孟諺火速請辭道歉，上任僅短短92天。謝寒冰19日在節目《新聞大白話》表示，爆料貼文中有特別提到女方的住處，應該是爆料者故意點出，就是為了告訴李孟諺自己都知道他的事情，若不下台，後續恐會爆出更多的料，因此李孟諺也很快就請辭了。謝寒冰也質疑，都屬賴系「台南幫」的李孟諺以及行政院前發言人陳宗彥先後出事，賴清德難道都不知道？此次事件的處理這麼快，是否因為賴清德知道，若不趕快這麼做，事情延燒下去會對他不利？謝寒冰直言，賴清德現在在民進黨內「是孤鳥」，「左右手」都被斷掉，未來要做事恐會更加困難；而此次事件是否是有人故意所為，讓賴清德不得不做出選擇？謝寒冰提醒，賴清德最好要小心、搞清楚是誰在算計。