掲柯文哲作假帳引爆點！名嘴批：每天開記者會找臺階帶風向

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲近日深陷京華城案、政治獻金申報不實疑雲，引發社會關注，前幕僚、政治評論員吳靜怡今（20）日直指，關於作假帳，一切的引爆點，就是政治獻金收支不符約2000萬；她指出，「掀柯大查帳」這是一場浪漫的協作曲，公開透明的彼此協作，重要的是，這是一場沒有英雄的運動。「京華城案相關文件關鍵是『奉上面交下』，請問柯文哲，政治獻金案弊端重重是否也是『奉交下』呢？」吳靜怡在臉書質疑，競選總部採購的高額資產是如何合法轉贈或饋贈給予私人公司木可公關進行業務銷售賺取利潤？怎麼看，如果這樣私相授受，競選總部應該違反了政治獻金法。吳靜怡又問，這樣的模式是不是由柯文哲拍板定案的？本來募款小物的模式應該是總幹事黃珊珊負責，難道不是在柯文哲授意的情況下，整個轉給競總財務長李文宗處理的嗎？吳靜怡指出，木可公關公司用授權金作帳的收入模式又或者高額利潤的租車、演唱會收益等等，是不是也是在柯文哲知情的情況下而執行？難道柯文哲都沒有出席那幾場關鍵的財務會議了解許多內部專案支出，包含蒔間公司那每部70萬的影片。「關於作假帳，一切的引爆點，就是政治獻金收支不符約2000萬！」吳靜怡說，發現政治獻金收支不符約2000萬的情況下，端木正是在誰的允許之下做了調節的手法，到底是柯文哲、黃珊珊、李文宗？柯文哲想裝作什麼都不知道，是因為壞？還是因為害怕。吳靜怡比喻，一個班級的作弊事件，教官查起來不難，但如果是連班級導師和班長帶著大家一起作弊，那就真的困難麻煩許多。她諷刺，民眾黨每天開記者會就是在找臺階帶風向罷了，其實只要跟大家認錯、罰錢就好，並且好好拿出金流帳本，跟支持著交代清楚約2000萬的漏洞是什麼？錢都到哪裡了。吳靜怡直言，京華城案、柯文哲政治獻金醜聞，都存在「過去沒有」並且違背行政倫理，這樣的情況，黃珊珊身為律師，是怎麼看待柯文哲處理這兩個案件的？「一切與妳無關還是與妳有什麼關」。吳靜怡提到，「台北幼兒園狼師案」早就證明柯文哲團隊的紀律鬆散，讓20幾個家庭破滅，但柯文哲利用已停職的新竹市長高虹安貪污事件大舉掩蓋社會延伸的輿論撻伐，至今，毫無道歉。吳靜怡表示，這一次謝謝許多人一起緊咬「柯文哲政治獻金醜聞案」，從獻金支出到現金收入，他們一直說謊，才會讓公關事件更難纏，纏久了，人民不會算了，「只是看清你們就是一群沒有誠信的人」。