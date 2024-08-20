日本羽球公開賽20日正式開打！戴資穎首戰　賽程及轉播資訊一次看

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賽程 日期 台灣

時間 項目 第1日 2024年8月20日 09:00 32強賽 第2日 2023年8月21日 09:00 32強賽 第3日 2023年8月22日 09:00 16強賽 第4日 2024年8月23日 09:00 半準決賽 第5日 2024年8月24日 09:00 準決賽 第6日 2024年8月25日 10:00 決賽

小區 首輪對陣 第一小區 中國 石宇奇 vs 台灣 蘇力揚 台灣 林俊易 vs 日本 渡邊航貴 第二小區 印度尼西亞 C·A·D·瓦多約 vs 台灣 周天成 第三小區 台灣 王子維 vs 日本 奈良岡功大 第四小區 台灣 李佳豪 vs 香港 伍家朗

小區 首輪對陣 第一小區 台灣 戴資穎 vs 印度 阿什米塔·查利哈 第二小區 日本 大堀彩 vs 台灣 白馭珀 第三小區 台灣 宋碩芸 vs 美國 張蓓雯 台灣 邱品蒨 vs 加拿大 李文珊 第四小區 泰國 素尼達·革通 vs 台灣 許玟琪

雙打 選手 男雙7組 邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝 女雙8組 鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云 混雙5組 楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅

電視轉播 ：MOD愛爾達體育三台

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▲台灣的戴資穎將在日本羽球公開賽出賽。（圖／美聯社／達志影像）

戴資穎出擊！BWF2024日本羽球公開賽 32 強賽事今（ 20）日 正式展開，台灣好手戴資穎將迎戰印度選手Ashmita Chaliha，這場比賽也是她自奧運以來的首場正式比賽。這次日本公開賽，主要是地主選手山口茜參賽，她將對上泰國好手李美妙（Chochuwong Pornpawee），而戴資穎好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）也退賽，何冰嬌退役、宋碩芸、依瑟儂、辛度都不會出賽，讓球迷比較感到可惜。羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。（二） 比賽 8：00 開始（台灣時間）男子單打台灣賽程女子單打賽程台灣雙打、混雙中華隊出席選手