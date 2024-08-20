日本羽球公開賽20日正式開打！戴資穎首戰　賽程及轉播資訊一次看

戴資穎出擊！BWF2024日本羽球公開賽 32 強賽事今（ 20）日 正式展開，台灣好手戴資穎將迎戰印度選手Ashmita Chaliha，這場比賽也是她自奧運以來的首場正式比賽。戴資穎在奧運落敗後痛哭，並透露自己雙膝有傷，奧運期間是帶傷參賽，因此她在日本公開賽的恢復狀況備受關注。日本公開賽於巴黎奧運後舉行，多位球星因考量身體負荷而決定退賽。除了戴資穎，女單選手中，「F4」成員安洗瑩與陳雨菲也選擇休息而不參賽。
這次日本公開賽，主要是地主選手山口茜參賽，她將對上泰國好手李美妙（Chochuwong Pornpawee），而戴資穎好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）也退賽，何冰嬌退役、宋碩芸、依瑟儂、辛度都不會出賽，讓球迷比較感到可惜。BWF日本羽球公開賽賽程：
|賽程
|日期
|台灣
時間
|項目
|第1日
|2024年8月20日
|09:00
|32強賽
|第2日
|2023年8月21日
|09:00
|32強賽
|第3日
|2023年8月22日
|09:00
|16強賽
|第4日
|2024年8月23日
|09:00
|半準決賽
|第5日
|2024年8月24日
|09:00
|準決賽
|第6日
|2024年8月25日
|10:00
|決賽
羽球公開賽總共有 5 個項目，分別為：女子單打、男子單打、女子雙打、男子雙打、混合雙打。BWF 日本羽球公開賽直播線上看比賽日期：8/20
（二） 比賽 8：00 開始（台灣時間）
男子單打台灣賽程
|小區
|首輪對陣
|第一小區
|中國 石宇奇 vs 台灣 蘇力揚
|
|台灣 林俊易 vs 日本 渡邊航貴
|第二小區
|印度尼西亞 C·A·D·瓦多約 vs 台灣 周天成
|第三小區
|台灣 王子維 vs 日本 奈良岡功大
|第四小區
|台灣 李佳豪 vs 香港 伍家朗
女子單打賽程
|小區
|首輪對陣
|第一小區
|台灣 戴資穎 vs 印度 阿什米塔·查利哈
|第二小區
|日本 大堀彩 vs 台灣 白馭珀
|第三小區
|台灣 宋碩芸 vs 美國 張蓓雯
|
|台灣 邱品蒨 vs 加拿大 李文珊
|第四小區
|泰國 素尼達·革通 vs 台灣 許玟琪
台灣雙打、混雙中華隊出席選手
日本公開賽轉播資訊：
|雙打
|選手
|男雙7組
|邱相榤／王齊麟、陳政寬／陳勝發、江建葦／吳軒毅、李芳至／李芳任、林秉緯／蘇敬恒、盧敬堯／魏俊緯、楊博軒／李哲輝
|女雙8組
|鄭育沛／孫昱瑆、許尹鏸／林芝昀、胡綾芳／鄭宇倢、汪郁喬／宋祐媗、詹又蓁／林芷均、宋碩芸／余芊慧、楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／楊筑云
|混雙5組
|楊博軒／胡綾芳、林秉緯／林芷均、葉宏蔚／詹又蓁、許尹鏸／陳政寬、楊筑云／吳軒毅