直言李孟諺婚外情不重要　沈富雄：民進黨沒2大牌2028就不用選了

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交通部長李孟諺19日遭爆料，與張姓「地下情婦」相戀10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，隨後李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰也准予辭職。對此，前立委沈富雄表示，李孟諺的八卦是小事，馬上就結束了，對台灣未來完全不重要，「民進黨政府如何處理他兩張神主牌抗中、能源比較重要，一旦不緊抱，很多人認為2028就不用選了，這是民進黨的大牌。」沈富雄19日在廣播節目《POP大國民》表示，李孟諺被爆婚外情，這件事是八卦、是小事，馬上就結束了，對台灣未來完全不重要，是哪個部長也都不重要，因為不會有人記得。沈富雄強調，重要的是，民進黨政府如何處理兩張神主牌抗中和能源，「這個事件不影響政府的聲望，不影響政府的支持度，因為民進黨之所以得到政權，是因為抗中，抗中不改民進黨不會下台。」沈富雄也提及一個有趣又平行的現象，「民進黨做大官的很多，都是很抗中或是本土意識很強，但很多人的老婆都是外省人。」沈富雄直言，搞抗中有票，因此民進黨才有源源不絕的選票，但只要民進黨不會抗中，就沒辦法執政，能源也一樣，「民進黨的委員有人喊話，非核家園不需要抱那麼緊，可是不少基本派也認為，一旦不抱，2028就不用選了，這是民進黨的大牌。」