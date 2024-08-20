越南新任領導人首度參訪中國！習近平親自接待　兩國關係引關注

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越南國家主席、新任最高領導人蘇林周一（8月19號）與中國國家主席習近平在北京會晤，這是他本月初被任命為越南共產黨最高領導人後首次出國訪問，選擇中國作為第一個參訪國，兩人進行會談和簽署合作協議。《路透社》報導，久未公開露面的習近平19日在天安門廣場人民大會堂前以閱兵式歡迎蘇林。兩人隨後舉行了會談，中國與越南領導人在北京會晤後簽署包含鐵路、央行合作和貿易等領域14項協議。習近平對越南共產黨領導人說： 「作為當今世界上執政的共產黨，中國和越南應該保持友誼的初心，追求傳統友誼......繼續深化具有重要戰略意義的中越命運共同體。」 習近平又說：「中國始終視越南為周邊外交優先方向，支持越南堅持黨的領導，走適合本國國情的社會主義道路，深化改革和社會主義現代化事業。」 他呼籲兩國 「共同努力推進世界社會主義事業」。蘇林表示，習近平使中國成為 「一個強大和繁榮的國家」，並祝賀他發揮了 「有利於地區和世界和平、合作與發展的作用」。前越共總書記阮富仲逝世後，習近平隔天就到越南駐北京大使館弔唁。他19日在會談中再次表達對阮富仲的悼念，表示相信蘇林將繼承阮富仲遺志，率領全體朝着越共13大確定的建黨建國百年奮鬥目標接續邁進。根據《路透社》，中國對蘇林選擇中國作為其首次正式出訪目的地表現出高度喜悅，並在上周表示，此舉「充分體現了他對發展兩黨兩國關係的高度重視」。此次會晤標誌着這兩個共產黨領導的鄰國之間的密切關係，儘管在能源豐富的南海偶爾發生邊界衝突，但兩國的經貿關係仍然發展良好。越南近幾年奉行竹子外交，與美國和日本的關係大躍進，甚至升級成「全面戰略夥伴關係」，引發中國擔憂失去最大的盟友，因此蘇林此行的「安撫意味」濃厚。