江俊翰回歸八點檔《愛的榮耀》　智商變7歲自嘲放假太快樂養胖了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江俊翰表示7歲可以完整表達，在揣摩角色花了不少功夫。（圖／民視提供）

▲江俊翰很開心能再次回歸八點檔。（圖／民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》劇情進展神速，演員江俊翰飾演的江有禮，因為角色腹黑，但為救親生兒子蔡大富（曾子益 飾）而落海，躺在醫院昏迷不醒，江俊翰透露休息一小段時間，很開心收到回歸劇組的通知，只是渡假回歸發現自己寬胖許多，原本的襯衫扣到胸口時還差點無法呼吸，惹得現場笑聲連連，他自首說：「想說角色放假，就跟朋友一起去台灣海島度假，但也有加強運動，導致鏡頭前看起來變寬了。」製作人王珮華透露為了這一次江俊翰為了「江有禮4.0」的回歸，他很傷腦筋，因為角色突然要回到6、7歲的階段，變成好寶寶模樣，舉手投足都費心。江俊翰表示，這一次「江有禮4.0」不同於過去戴著眼鏡、梳著油頭，西裝筆挺的邪氣模樣，回歸後的他，變成休閒感十足，看起來有點傻裡傻氣的但被問到是不是裝傻，他語帶保留說「這一次劇本沒有特別寫出來，就怕劇透了，要大家持續鎖定」。而為了區別跟《風水世家》3歲的林明德，當時可以表達的事情可能沒有那麼多，而7歲已經可以很完整的表達，所以在演員功課上他有花了更多時間來處理，表演上也需要拿捏恰當。而身形跟膚色都改變了，江俊翰透露因為休假時間有去墾丁跟綠島放鬆，曬足太陽補充維生素D，也有加強重量訓練的運動，增肌的狀態下讓自己胸圍大了不少，因此之前的襯衫才會扣不上，他說原本想說造成人高馬大，但說起話來是萌萌的反差感，沒想到鏡頭上看起來大了一號，讓他趕緊重新訂裝，添購寬鬆一點的衣服。江俊翰透露很開心這一次在八點檔挑戰4個角色的階段，而這一次「江有禮4.0」目前可以分享的就是會好好的教訓黃冠廷（黃文星 飾），要觀眾盡情鎖定淘氣又令人哭笑不得江有禮。