綠2026高雄市長初選開打！許銘春宣布參選：全心全力爭取黨內支持

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2026民進黨高雄市長選舉初選競爭白熱化，多人表態角逐，前勞動部長許銘春今（20）日宣布，她將投入2026高雄市長民進黨黨內初選，全心全力爭取黨內支持，更爭取繼續為市民朋友服務的機會；她表示，希望能夠有機會帶領這城市往前走，用過去厚實的競爭力，打造更有餘裕的高雄，如同她這次的參選主軸「高雄有春」。民進黨高雄市長選舉初選有意參選者眾，目前已有立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等人有意角逐，而許銘春今天也在臉書表態參選。許銘春表示，今天是520卸任勞動部長回到高雄正好滿3個月，經過3個月的沉澱和深思，要向大家正式宣佈，「我將投入2026高雄市長民進黨黨內初選，全心全力爭取黨內支持，更爭取繼續為市民朋友服務的機會」。「高雄是我永遠的牽掛！」許銘春指出，她自台大法律系畢業後，1990年返回高雄擔任執業律師，也因律師身分與前市長陳菊結下緣份，之後加入陳菊的市政團隊，自2008年起在高雄市政府擔任新聞處長、法制局長和副市長，累積6年多的時間陪伴高雄轉型蛻變。許銘春提到，她也帶著高雄賦予她的養分到中央，2018年接任勞動部長6年多以來，實踐許多勞工朋友的託付，如今重要歷史任務完成後，她更應該帶著12年來地方與中央紮實的行政經驗累積，回到最初也是最掛念的城市—高雄，繼續為鄉親打拚。許銘春表示，歷經前市長謝長廷擘畫城市美學、陳菊完成各項重大基礎建設，市長陳其邁持續推動產業轉型，引進世界潮流的AI科技產業，如今的高雄不僅走向世界，高雄就在世界中發光。許銘春說，面對翻頁後下一個階段的躍升，她期待高雄是一座兼具科技、生態與人文關懷的國際城市，生活在這城市的人民都能夠安居樂業、勇敢追夢，她希望能夠有機會帶領這城市往前走，用過去厚實的競爭力，打造更有餘裕的高雄，如同她這次的參選主軸「高雄有春」（Ko-hiông ū-tshun），「高雄有銘春，大家生活攏有春！感謝高雄，希望許銘春能繼續為深愛的高雄服務，勞力」。