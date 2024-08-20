王陽明「不比娘炮動作」惹議！《角頭》製片鞠躬道歉：已請他退駕

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▲王陽明近期在宣傳電影《角頭－大橋頭》時拒絕和女網友合比愛心動作，並在社群上回應表示：「我不比娘炮動作。」引發了各界熱烈討論。（圖／王陽明臉書）

▲張威縯（右）也透過社群曬出自己和王識賢（左）的合照，並發文寫道：「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」（圖／張威縯臉書）

▲張威縯也表示：「有問題也是我給他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寛容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬！」（圖／張威縯臉書）

藝人王陽明近期在宣傳電影《角頭－大橋頭》時拒絕和女網友合比愛心動作，並在社群上回應表示：「我不比娘炮動作。」王陽明也在限時動態中表明「做自己」，引發了各界熱烈討論，甚至連台灣性平教育協會都發聲譴責他。而《角頭》製片張威縯（宏哥）也在深夜透過社群發聲表示：「他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！他沒有刻意去冒犯任何人。」引起關注。張威縯打造了《角頭》系列電影而聞名，在近期電影宣傳期間，王陽明因為爆發娘炮言論遭到網友炎上，張威縯也透過社群曬出自己和王識賢的合照，並發文寫道：「其實是這樣，是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到麥可的狀態，他真的太進入麥可狀態了，他已經忘了他是人見人愛的Sunny Boy王陽明，可是他並不是外界所說的囂張行徑，我已經請他退駕出大橋頭的麥可哥了！」張威縯也表示：「你們要好好習慣原來的王陽明了！但是各位朋友們，他沒有刻意去冒犯任何人！」並接著指出：「有問題也是我給他錯誤的任務，如有冒犯任何人請大家寛容我的私心，只為討好觀眾忘了藝人該有的保護措施！我一鞠躬！各位親愛的朋友一個藝人的養成著實不容易，謝謝你們一直支持我們！」不少網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「真的是會更愛宏哥欸」、「請王陽明退駕出大橋頭麥可哥，哥真是太會形容了，真有畫面」、「怎麼做都有人會不喜歡，這就是人生，做自己想做的，才能成功」、「如果不是有意要冒犯人，是不是『退駕』之後藝人本人要出來道歉，而不是讓電影相關工作人員道歉。」