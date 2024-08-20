李孟諺被爆婚外情　郭正亮驚呼1事很詭異：有政治鬥爭的味道

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交通部長李孟諺19日遭爆料，與張姓「地下情婦」相戀10年之久，卻在升要職之後始亂終棄，多張親密照片也被曝光，隨後李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰也准予辭職。對此，前立委郭正亮表示，「這個女生顯然就是沒有要錢的，就是死心在等你的，我是覺得李孟諺一路升官，就跟這女的疏遠了，這事情滿詭異的，怎麼會突然之間有人丟到PTT呢？」郭正亮19日在節目《新聞大白話》質疑，賴清德從台南市政府帶上來的人，前行政院發言人陳宗彥跟李孟諺，2人都因緋聞而下台，賴清德難道都不知道他們的事？郭正亮指出，「這個女生顯然就是沒有要錢的，就是死心在等你的，我是覺得李孟諺一路升官，就跟這女的疏遠了，因為他知道這個會出事，可是那女生就一直跟著他，我不知道他們有沒有繼續來往，但那女的就是不甘心。」郭正亮認為，賴清德用人前所做的身家調查，都沒有進入狀況。郭正亮也直呼，「這事情滿詭異的，怎麼會突然之間有人丟到PTT呢？很耐人尋味，這感覺就有政治鬥爭的味道，很多人想要交通部長的位置，這都是小金庫型的位置」。