黃仁勳訪台頻率超高！為何熱度依舊不減？3元素占盡鎂光燈焦點

外傳輝達執行長黃仁勳計劃於本周現身參加「Intelligent Asia 2024」（台北國際自動化工業大展），機器人相關概念股因而成為近期盤面焦點，除了廣明、威盛、大拓-KY衝高外，慧友及維田更是連續多日都以漲停板作收，屆時開展，預計將帶動相關類股新一波漲勢。然而，隨著展期步步逼近，仍未有確切消息能篤定黃仁勳將再度訪台。回顧過往黃仁勳來台所造成的轟動，一次比一次還要驚人，不禁讓人好奇，為何黃仁勳訪台頻率超高，熱度卻依舊沒有消退的跡象？
黃仁勳路人緣好感度直線飆升的關鍵：足夠優秀、足夠謙卑、足夠愛台灣
猶記去年，黃仁勳來台擔任「COMPUTEX 2023」的主題演講人，掀起台灣「科技追星潮」，一年後，他從「1兆男」變成「3兆男」，身價水漲船高，卻仍時不時把「台灣」掛嘴邊。作為全球市值前3大公司執行長，且享譽國際的黃仁勳，無論在公開場合，或是外媒專訪期間，三不五時都會提到台灣有多棒，內容不外乎「輝達需要台灣」、「全球科技都依賴台灣」、「台灣AI供應鏈完整」、「台灣是世界AI中心」、「我是台灣大使」，種種類似「台灣NO.1」的言論，著實給足了台灣人信心，不僅讓世界看到台灣，也引領台灣航向世界。
近幾年，AI雖然滲透大眾生活，但細說背後的技術發展、晶片製程，卻非人人都能略懂一二。黃仁勳演說功力了得，赴各處演講期間除了頻頻展現「黃氏幽默」外，也很清楚知道要怎麼呈現人類生活與艱澀技術間的關係與啟發，其舞台魅力，成功讓專業人士或非專業人士都能享受其中。當AI產品或相關趨勢內容太過生硬，他總能抓準時機穿插笑點、掌握節奏，將王者的從容展現的一覽無遺，
黃仁勳很知道要怎麼擄獲「台灣人的心」，每每來台總是滿口「台灣話」，演講期間，更是一再的將輝達今日的成功歸功於台廠供應鏈的支持。最為經典的一次非今年COMPUTEX的展前演講莫屬，黃仁勳於演說尾聲透過影片告白台灣，一句「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」令無數人動容，他對台灣由裡到外的認同感，為路人緣好感度直線飆升的關鍵。
黃仁勳來台「大場面」連連！帶名、帶錢、帶情3元素占盡鎂光燈焦點
黃仁勳不只是AI時代下的領頭羊，更常被視為思想上的精神領袖。黃仁勳曾在演講上特別點名喜歡「通化夜市」的最大原因，是因為那裡有一位在賣水果的老闆娘專心一意從事水果行業43年，每年來台找她買水果時，都發現其水果事業愈做愈好，他喜歡看到她成功的樣子，而這段故事所展現出的「共好」思想，也存在在台廠供應鏈和輝達之間。
事實上，從黃仁勳口中道出的金句以及闡述的勵志故事很多，像是他曾親揭自己人生中最重要的教訓來自一位日本園丁等，值得一提的是，有別於多數成功人士的冠冕堂皇，黃仁勳的「勵志」非常接地氣，多是從自己的生命經驗中，找到能受用一生的核心思想。
此外，黃仁勳的「動員力」近乎無人能敵，往往兩隻腳才剛踏上台灣土地，各家媒體攝影機、麥克風隨即舉起；一招手，台廠供應鏈幾乎全員到齊。就連高齡92歲的台積電創辦人張忠謀也不例外，給足面子，破天荒偕同夫人張淑芬一同與黃仁勳上大街、逛夜市。
每次來台，黃仁勳總能帶來前所未見的「大場面」，前一次訪台時，曾私下邀集台灣供應鏈巨頭們聚餐會面，整體氛圍有如選舉造勢，集結行業從代工、電信、電源供應，再到散熱、塑化、記憶體以及通路，堪稱「市值百兆」的科技同樂會，絕對是最成功的品牌宣傳策略。
台灣的科技大老們與一般民眾距離遙遠，面對媒體較為官方，平時更是神秘低調，黃仁勳打破常規，所到之處充滿笑聲，與既有台灣科技業氛圍大相徑庭。黃仁勳享有的國際地位與其私下行為間存在著「正向落差」，他的身價遙不可及，為人卻非常親民，風度翩翩的言談夾雜幽默調皮的本性，與記者、粉絲的每一次對話也都充滿真誠，也因為每每來台，面對媒體總是「有求必應」，故深受台灣社會及媒體環境青睞，但不得不承認，也因媒體爭相報導，他在台灣人眼裡的光環也因此更加深刻。
黃仁勳在台灣所創造的驚奇，少不了帶動台廠供應鏈股價的漲勢，他在今年6月台大體育館的演講上，以台灣地圖為核心，曬出輝達在台的多家供應鏈夥伴與大學，隔日43檔明牌中有高達14檔亮燈漲停，曾被黃仁勳提及或與輝達有合作關係的台廠被稱作「黃仁勳概念股」。當時黃仁勳來台，不僅使AI、機器人類股全數噴出，跟多次助攻加權指數創新高，台股總市值強逼70兆元。
黃仁勳此次來台的消息多是媒體謠傳，實際上是否將現身機器人展仍具不確定性，不過他曾肯定表示，今年下半年將再次訪台。黃仁勳在台的影響力無疑仍在熱頭上，AI時代下，他對一般人來說是巨人般的存在，這樣的巨人有名有利也獨具領袖魅力，卻一再強化台灣對世界的重要性，深得「台」心；而對媒體而言，黃仁勳來台帶名、帶錢，也帶情，光是這3個元素，就足以長期占盡鎂光燈焦點。
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猶記去年，黃仁勳來台擔任「COMPUTEX 2023」的主題演講人，掀起台灣「科技追星潮」，一年後，他從「1兆男」變成「3兆男」，身價水漲船高，卻仍時不時把「台灣」掛嘴邊。作為全球市值前3大公司執行長，且享譽國際的黃仁勳，無論在公開場合，或是外媒專訪期間，三不五時都會提到台灣有多棒，內容不外乎「輝達需要台灣」、「全球科技都依賴台灣」、「台灣AI供應鏈完整」、「台灣是世界AI中心」、「我是台灣大使」，種種類似「台灣NO.1」的言論，著實給足了台灣人信心，不僅讓世界看到台灣，也引領台灣航向世界。
近幾年，AI雖然滲透大眾生活，但細說背後的技術發展、晶片製程，卻非人人都能略懂一二。黃仁勳演說功力了得，赴各處演講期間除了頻頻展現「黃氏幽默」外，也很清楚知道要怎麼呈現人類生活與艱澀技術間的關係與啟發，其舞台魅力，成功讓專業人士或非專業人士都能享受其中。當AI產品或相關趨勢內容太過生硬，他總能抓準時機穿插笑點、掌握節奏，將王者的從容展現的一覽無遺，
黃仁勳很知道要怎麼擄獲「台灣人的心」，每每來台總是滿口「台灣話」，演講期間，更是一再的將輝達今日的成功歸功於台廠供應鏈的支持。最為經典的一次非今年COMPUTEX的展前演講莫屬，黃仁勳於演說尾聲透過影片告白台灣，一句「台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱」令無數人動容，他對台灣由裡到外的認同感，為路人緣好感度直線飆升的關鍵。
黃仁勳來台「大場面」連連！帶名、帶錢、帶情3元素占盡鎂光燈焦點
黃仁勳不只是AI時代下的領頭羊，更常被視為思想上的精神領袖。黃仁勳曾在演講上特別點名喜歡「通化夜市」的最大原因，是因為那裡有一位在賣水果的老闆娘專心一意從事水果行業43年，每年來台找她買水果時，都發現其水果事業愈做愈好，他喜歡看到她成功的樣子，而這段故事所展現出的「共好」思想，也存在在台廠供應鏈和輝達之間。
事實上，從黃仁勳口中道出的金句以及闡述的勵志故事很多，像是他曾親揭自己人生中最重要的教訓來自一位日本園丁等，值得一提的是，有別於多數成功人士的冠冕堂皇，黃仁勳的「勵志」非常接地氣，多是從自己的生命經驗中，找到能受用一生的核心思想。
此外，黃仁勳的「動員力」近乎無人能敵，往往兩隻腳才剛踏上台灣土地，各家媒體攝影機、麥克風隨即舉起；一招手，台廠供應鏈幾乎全員到齊。就連高齡92歲的台積電創辦人張忠謀也不例外，給足面子，破天荒偕同夫人張淑芬一同與黃仁勳上大街、逛夜市。
每次來台，黃仁勳總能帶來前所未見的「大場面」，前一次訪台時，曾私下邀集台灣供應鏈巨頭們聚餐會面，整體氛圍有如選舉造勢，集結行業從代工、電信、電源供應，再到散熱、塑化、記憶體以及通路，堪稱「市值百兆」的科技同樂會，絕對是最成功的品牌宣傳策略。
台灣的科技大老們與一般民眾距離遙遠，面對媒體較為官方，平時更是神秘低調，黃仁勳打破常規，所到之處充滿笑聲，與既有台灣科技業氛圍大相徑庭。黃仁勳享有的國際地位與其私下行為間存在著「正向落差」，他的身價遙不可及，為人卻非常親民，風度翩翩的言談夾雜幽默調皮的本性，與記者、粉絲的每一次對話也都充滿真誠，也因為每每來台，面對媒體總是「有求必應」，故深受台灣社會及媒體環境青睞，但不得不承認，也因媒體爭相報導，他在台灣人眼裡的光環也因此更加深刻。
黃仁勳在台灣所創造的驚奇，少不了帶動台廠供應鏈股價的漲勢，他在今年6月台大體育館的演講上，以台灣地圖為核心，曬出輝達在台的多家供應鏈夥伴與大學，隔日43檔明牌中有高達14檔亮燈漲停，曾被黃仁勳提及或與輝達有合作關係的台廠被稱作「黃仁勳概念股」。當時黃仁勳來台，不僅使AI、機器人類股全數噴出，跟多次助攻加權指數創新高，台股總市值強逼70兆元。
黃仁勳此次來台的消息多是媒體謠傳，實際上是否將現身機器人展仍具不確定性，不過他曾肯定表示，今年下半年將再次訪台。黃仁勳在台的影響力無疑仍在熱頭上，AI時代下，他對一般人來說是巨人般的存在，這樣的巨人有名有利也獨具領袖魅力，卻一再強化台灣對世界的重要性，深得「台」心；而對媒體而言，黃仁勳來台帶名、帶錢，也帶情，光是這3個元素，就足以長期占盡鎂光燈焦點。