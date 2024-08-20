最後關鍵大橋也被毀了！俄羅斯指控烏克蘭　炸掉第3條塞姆河橋梁

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烏俄兩軍在俄羅斯境內庫爾斯克地區（Kursk）持續激戰！俄羅斯官員指控，烏克蘭軍隊摧毀了庫爾斯克地區塞姆河（Seim River）上的最後一座關鍵橋梁，也是自烏軍本月初進攻俄境內以來，第3條被炸掉的塞姆河橋梁。綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，最新被炸掉的橋，是該地區最後一個重要過境點，它的毀壞意味著俄軍將難以向約700平方公里的地區，運送補給、增援部隊。而現在塞姆河南岸的俄羅斯部隊將需要依賴簡易版的浮橋，但浮橋也很容易受到烏克蘭的攻擊。總部位於華盛頓的智庫「戰爭研究所」（ISW）的最新評估指出，俄羅斯軍隊可能已向庫爾斯克重新部署了5000多名人員，以對抗烏克蘭軍隊，特別是烏軍8月初進入庫爾斯克地區、讓莫斯科措手不及。不過，在烏軍攻打庫爾斯克的同時，俄軍也持續在烏東頓涅茨克地區攻城掠地。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已過週日表示，入侵庫爾斯克的目的，是建立一個緩衝區，防止莫斯科越過邊境、對烏克蘭發動攻擊。而烏克蘭這次對俄羅斯領土發起的攻勢，堪稱二戰以來，俄國遭遇的最大規模入侵，也迫使俄羅斯必須重新部署部隊，在境內投入更多人力和物資。