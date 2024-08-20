獨／消暑優惠瘋傳！賣場這款冰棒買1送1　芒果、紅豆跳水價1支9元

暑假來到尾聲，天氣依舊是每天都相當炎熱，不少人還是會買手搖、冰品來消暑！然而趁著冰品還在夏季消暑優惠，《NOWnews》記者日前到大賣場「愛買」購物時，意外撞見一款名為「雅方」的冰棒正在促銷特價買一送一，換算下來單支冰棒只要9元，許多顧客逛到冰櫃時都順手拿了兩盒，人氣相當不錯！
記者於19日下午到信義區「愛買忠孝店」購物，原本想看看有什麼口味的冰淇淋在特價，結果看到許多民眾聚集在兩大冰櫃前，好奇向前一看，才發現一款名為「雅方」的古早味冰棒現正促銷買一送一，口味選擇非常多，像是脆皮巧克力、芒果、清冰、紅豆、梅子、芒果青口味通通都有。
而仔細看售價則是「單盒89元/一盒5入裝」，也就是說花89元就能買到10支雅方冰棒，平均除下來每一支冰棒只要不到9元，相當的划算，也比許多通路販售的冰棒便宜許多，值得一提的是，該冰棒並不是「清庫存」，保存期限可是到2026年7月，還有快一年才過期，真的是夏季最後跳樓大拍賣！
《NOWnews》記者也實際採訪購買民眾，陳小姐表示：「我們那個鄰居LINE群組介紹的，所以就來買看看，之前買過還不錯吃」；李先生則提到：「經過看到很多人在拿，才知道這款冰棒買一送一，有點賺到的感覺，今年是買紅豆2盒跟巧克力2盒。」
記者這次也購買兩盒「雅方古早味脆皮巧克力冰棒」來試吃，實體大小並不會太大，不過以一支9元價格來看，CP值還是非常高，外面巧克力酥脆，內裡香草冰淇淋表現普通，如果喜歡吃古早味冰棒的人可以趁著最後消暑優惠期間入手！不過值得注意的是，賣場在標示牌上並未顯示「活動期間」，詢問賣場員工，則表示不太清楚是否每家愛買分店都有，如果要採購的民眾，還是要有禮貌詢問哦！
以下是愛買「雅方冰棒」買一送一清單（以記者看到品項，實際仍以賣場庫存為準）：
📌雅方古早味冰棒芒果口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒清冰口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒紅豆口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒梅子口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒芒果青口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒脆皮巧克力/89元5入/單支平均9元
📌雅方榛果巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方金橙巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪薄荷巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪濃厚巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪芒果煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪阿薩姆奶茶雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪紅豆煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元
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而仔細看售價則是「單盒89元/一盒5入裝」，也就是說花89元就能買到10支雅方冰棒，平均除下來每一支冰棒只要不到9元，相當的划算，也比許多通路販售的冰棒便宜許多，值得一提的是，該冰棒並不是「清庫存」，保存期限可是到2026年7月，還有快一年才過期，真的是夏季最後跳樓大拍賣！
《NOWnews》記者也實際採訪購買民眾，陳小姐表示：「我們那個鄰居LINE群組介紹的，所以就來買看看，之前買過還不錯吃」；李先生則提到：「經過看到很多人在拿，才知道這款冰棒買一送一，有點賺到的感覺，今年是買紅豆2盒跟巧克力2盒。」
記者這次也購買兩盒「雅方古早味脆皮巧克力冰棒」來試吃，實體大小並不會太大，不過以一支9元價格來看，CP值還是非常高，外面巧克力酥脆，內裡香草冰淇淋表現普通，如果喜歡吃古早味冰棒的人可以趁著最後消暑優惠期間入手！不過值得注意的是，賣場在標示牌上並未顯示「活動期間」，詢問賣場員工，則表示不太清楚是否每家愛買分店都有，如果要採購的民眾，還是要有禮貌詢問哦！
以下是愛買「雅方冰棒」買一送一清單（以記者看到品項，實際仍以賣場庫存為準）：
📌雅方古早味冰棒芒果口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒清冰口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒紅豆口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒梅子口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒芒果青口味/89元5入/單支平均9元
📌雅方古早味冰棒脆皮巧克力/89元5入/單支平均9元
📌雅方榛果巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方金橙巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪薄荷巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪濃厚巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪芒果煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪阿薩姆奶茶雪糕/138元4入/單支平均18元
📌雅方北海道雪紅豆煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元