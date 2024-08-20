獨／消暑優惠瘋傳！賣場這款冰棒買1送1　芒果、紅豆跳水價1支9元

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▲愛買信義忠孝店推出雅方冰棒買一送一的優惠，不少民眾剛好購物撿到便宜。（圖/記者張嘉哲攝）

▲有民眾透過鄰居介紹才得知有優惠，有民眾則是剛好與記者一樣購物看到，都順手帶上兩盒。（圖/記者張嘉哲攝）

▲雅方多款冰棒在「愛買」特價，古早味冰棒系列兩盒10入只要89元，平均一支不到9元！（圖/記者張嘉哲攝）

暑假來到尾聲，天氣依舊是每天都相當炎熱，不少人還是會買手搖、冰品來消暑！然而趁著冰品還在夏季消暑優惠，，許多顧客逛到冰櫃時都順手拿了兩盒，人氣相當不錯！記者於19日下午到信義區「愛買忠孝店」購物，原本想看看有什麼口味的冰淇淋在特價，結果看到許多民眾聚集在兩大冰櫃前，，相當的划算，也比許多通路販售的冰棒便宜許多，《NOWnews》記者也實際採訪購買民眾，記者這次也購買兩盒「雅方古早味脆皮巧克力冰棒」來試吃，不過值得注意的是，📌雅方古早味冰棒芒果口味/89元5入/單支平均9元📌雅方古早味冰棒清冰口味/89元5入/單支平均9元📌雅方古早味冰棒紅豆口味/89元5入/單支平均9元📌雅方古早味冰棒梅子口味/89元5入/單支平均9元📌雅方古早味冰棒芒果青口味/89元5入/單支平均9元📌雅方古早味冰棒脆皮巧克力/89元5入/單支平均9元📌雅方榛果巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方金橙巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方北海道雪薄荷巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方北海道雪濃厚巧克力雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方北海道雪芒果煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方北海道雪阿薩姆奶茶雪糕/138元4入/單支平均18元📌雅方北海道雪紅豆煉乳雪糕/138元4入/單支平均18元