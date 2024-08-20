王陽明不肯比愛心太「娘炮」　李明川率先表態：我娘炮我驕傲！

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▲王陽明在與粉絲互動的過程中拒絕了與一名粉絲一起比愛心並表示比愛心是「娘炮」動作，歧視用詞惹影迷超火大。（圖／sunnyboyyy IG）

▲李明川是知名造型師，上過許多時尚節目。（圖／翻攝自YouTube《女人我最大》）

王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，在活動期間，有粉絲想比愛心，他卻以擊掌回應，並在社群平台表示「不比娘炮的動作」引發議論，粉絲也忍不住炎上，大罵王陽明到底有沒有接受過性平教育。昨（19）日王陽明再嗆，「你們都超Man！」惹台灣性別平等教育協會不悅，事情越鬧越大，知名設計師李明川也發文，一句「我娘炮我驕傲」讓許多網友喊讚：「竟然沒辦法反駁！」王陽明在出席電影宣傳活動時，以擊掌回應粉絲想比愛心的動作，事後王陽明在社群平台上說自己不比「娘炮」的動作，引來各界議論紛紛，有人說他沒接受過性平教育，王陽明也不甘示弱回嗆，「好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」性平教育協會則在臉書發文表示，不想比愛心沒有錯，錯的是使用了「娘炮」這個貶抑的詞彙，做自己沒有問題，但王陽明的「做自己」會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」，而王陽明事後也沒有再公開回應過。對此，知名造型師李明川率先在Threads上發文，「我娘炮，我驕傲。」雖沒有指名道姓，但時機點敏感，讓人猜想到是在回應王陽明的娘炮言論，不少人留言支持，「我愛明川老師」、「給老師一個respect」、「做自己就對了」，「竟然沒辦法反駁」。49歲的李明川，在演藝圈、時尚圈都佔有一席之地，曾登上許多節目，包括《康熙來了》、《SS小燕之夜》、《女人我最大》，也客串過電視劇、電影，出版過的美妝書籍更是多到不盡其數。