王陽明不肯比愛心太「娘炮」　李明川率先表態：我娘炮我驕傲！

王陽明近日為宣傳新片《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，在活動期間，有粉絲想比愛心，他卻以擊掌回應，並在社群平台表示「不比娘炮的動作」引發議論，粉絲也忍不住炎上，大罵王陽明到底有沒有接受過性平教育。昨（19）日王陽明再嗆，「你們都超Man！」惹台灣性別平等教育協會不悅，事情越鬧越大，知名設計師李明川也發文，一句「我娘炮我驕傲」讓許多網友喊讚：「竟然沒辦法反駁！」
王陽明拒絕比愛心 批太娘炮
王陽明在出席電影宣傳活動時，以擊掌回應粉絲想比愛心的動作，事後王陽明在社群平台上說自己不比「娘炮」的動作，引來各界議論紛紛，有人說他沒接受過性平教育，王陽明也不甘示弱回嗆，「好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」
性平教育協會則在臉書發文表示，不想比愛心沒有錯，錯的是使用了「娘炮」這個貶抑的詞彙，做自己沒有問題，但王陽明的「做自己」會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」，而王陽明事後也沒有再公開回應過。
李明川一句話暗嗆 網友集體支持
對此，知名造型師李明川率先在Threads上發文，「我娘炮，我驕傲。」雖沒有指名道姓，但時機點敏感，讓人猜想到是在回應王陽明的娘炮言論，不少人留言支持，「我愛明川老師」、「給老師一個respect」、「做自己就對了」，「竟然沒辦法反駁」。
49歲的李明川，在演藝圈、時尚圈都佔有一席之地，曾登上許多節目，包括《康熙來了》、《SS小燕之夜》、《女人我最大》，也客串過電視劇、電影，出版過的美妝書籍更是多到不盡其數。
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王陽明在出席電影宣傳活動時，以擊掌回應粉絲想比愛心的動作，事後王陽明在社群平台上說自己不比「娘炮」的動作，引來各界議論紛紛，有人說他沒接受過性平教育，王陽明也不甘示弱回嗆，「好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼，對，你們都超Man！」
性平教育協會則在臉書發文表示，不想比愛心沒有錯，錯的是使用了「娘炮」這個貶抑的詞彙，做自己沒有問題，但王陽明的「做自己」會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」，而王陽明事後也沒有再公開回應過。
李明川一句話暗嗆 網友集體支持
對此，知名造型師李明川率先在Threads上發文，「我娘炮，我驕傲。」雖沒有指名道姓，但時機點敏感，讓人猜想到是在回應王陽明的娘炮言論，不少人留言支持，「我愛明川老師」、「給老師一個respect」、「做自己就對了」，「竟然沒辦法反駁」。
49歲的李明川，在演藝圈、時尚圈都佔有一席之地，曾登上許多節目，包括《康熙來了》、《SS小燕之夜》、《女人我最大》，也客串過電視劇、電影，出版過的美妝書籍更是多到不盡其數。