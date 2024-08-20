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《獵人》隔1年9個月宣布復刊！官方揭連載重啟日期　漫畫迷全嗨爆

記者賴禹妡／綜合報導

▲《獵人》是漫畫迷心目中的神作，但作者冨樫義博因健康因素經常休刊，而冨樫自2022年12月底400話後休刊至今，官方近日終於宣布將於10月開啟連載。（圖／翻攝自X）
▲《獵人》是漫畫迷心目中的神作，但作者冨樫義博因健康因素經常休刊，而冨樫自2022年12月底400話後休刊至今，官方近日終於宣布將於10月開啟連載。（圖／翻攝自X）
日本火紅漫畫《獵人》（HUNTER×HUNTER）在全球累積許多粉絲，更是漫畫迷心目中的神作，但作者冨樫義博因健康因素經常休刊，最長甚至一度停止連載4年，讓讀者常笑喊「結局要等孫子燒給我」，而2022年12月底400話刊出後，冨樫義博就休刊至今，但近日官方正式宣布，《獵人》將於10月7日重新在《週刊少年Jump》45號上連載。

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8月19日播出《ジャンプPRESS》第3集，官方在節目上正式宣布，10月7日《獵人》將重新在《週刊少年Jump》45號上連載。距離上次《獵人》上次休刊，已經過了1年9個月，此次重新連載，比起2018年冨樫曾休刊長達4年要好上許多。

▲獵人復刊（圖／翻攝自X）
▲《獵人》漫畫最新單行本第38卷將於9月4日發行，冨樫目前也已完成第417話。（圖／翻攝自X）
由於冨樫長年因腰痛等原因不定期休刊，讓整體故事離結局遙遙無期，除了有讀者常笑稱「結局要等孫子燒給我」，劇情中「酷拉皮卡什麼時候下船？」更成為知名迷因。而《獵人》漫畫最新單行本第38卷將於9月4日發行，冨樫目前也已完成第417話。

漫畫界近日也充滿重大消息，除了《我的英雄學院》正式完結，《咒術迴戰》官方近日也宣布再5話就會結局，而《獵人》如今又確定重新開始連載，讓全球漫畫迷興奮不已，期待未來的故事發展。

▲獵人復刊（圖／翻攝自X）
▲官方正式宣布，10月7日《獵人》將重新在《週刊少年Jump》45號上連載。（圖／翻攝自X）

《獵人》重啟連載有望！冨樫1個月「狂飆5話原稿」　全球粉絲嗨翻

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