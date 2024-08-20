新台幣重返31字頭！調查：逾6成民眾想增持外幣　這兩貨幣最多

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美國聯準會（Fed）放鴿，市場聚焦全球央行年會上Fed主席鮑爾釋出更多降息訊息，不過，還沒降息，美元指數失守102，新台幣兌美元今（20）日早盤也升破32元，重返「31字頭」，一度來到31.842元，強升1.88角。根據國泰金控公布最新調查結果顯示，有36.3%的民眾未來半年最想增持的外幣是美元，23.3%的人想買日圓，而且有3成7的人是因投資需求而增持外幣，另有3成1是觀光旅遊需求。國泰金控今日公布8月國民經濟信心調查結果，時事題部分詢問民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的，結果有36.3%的民眾最想增持的外幣是美元，23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而34.4%的民眾則沒有意願持有外幣，也就是說，超過6成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中59.6%傾向增持美元和日圓。至於增持貨幣的目的為何？調查結果顯示，有31.7%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，20.2%民眾想賺外幣波動的匯差，17.3%的民眾則為了投資海外股債不動產等資產而兌換貨幣，30.8%民眾則無特別目的。也就是說，有37.5%的民眾因投資需求而增持外幣，次多則為因觀光旅遊需求(31.7%)而增持外幣。國泰金這項調查是在2024年8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4881份有效填答問卷。