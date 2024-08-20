李洋不忍了親曝「王齊麟2缺點」！曝險動怒內幕：賽前都不見人影

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▲李洋透露，就算想對王齊麟生氣也氣不起來，因為對方很會撒嬌。（圖／翻攝自17LIVE）

台灣黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟日前成功衛冕奧運金牌，奪金一刻讓全台民眾沸騰。而他們回國後也沒有閒著，先後出席上17LIVE直播活動，和粉絲進行互動。昨（20）日晚間直播中，李洋就在節目上吐槽搭檔王齊麟的2大缺點，「晚睡、遲到，連大場合都遲到」，有一次馬來西亞公開賽甚至壓線才到，賽前都不見人影，讓他超無奈。不過他下秒也幫忙說話，其實王齊麟平時還是很自律，對訓練很堅持。上週王齊麟才在17LIVE上提到，李洋是個很自律的人。這次換李洋出席直播表示，跟王齊麟相比，他確實很自律，每天晚上11點睡覺，7點20分起床，然後開始一天的訓練課程。而王齊麟通常都是12點之後才入睡，而且他晚上會玩遊戲，常玩到激動大叫，把睡夢中的李洋吵醒。但後來王齊麟發現李洋習慣早睡後，會貼心地在晚上11點後稍微消音。主持人笑問李洋，有沒有覺得王齊麟需要改進的地方？李洋透露，，接著更加碼爆出，王齊麟因為晚睡，所以常常遲到，但通常是平時練習時晚到幾分鐘，正式比賽沒有。只有一次例外，某次參加馬來西亞的公開賽，李洋差點對王齊麟發脾氣。原來是因為王齊麟又晚睡，隔天起不來，錯過第一班車，因此當賽事快開始時，還遲遲未見王齊麟蹤影。當時情況非常緊急，裁判差點就要宣布他們棄權，所幸在最後一刻王齊麟壓線現身球場。好脾氣的李洋說，事後他也很難對王齊麟生氣，因為王齊麟會很「塞ㄋㄞ（撒嬌）」，用飲料、點心等方式向李洋表達歉意、說對不起，讓他想生氣也氣不起來。主持人問，比賽過程中會不會爭吵？李洋笑笑說，「（這次奧運）一直贏，怎麼會爭吵呢？」他覺得過程難免會有情緒，但隔天冷靜下來把話講開了，加上因為知道是兩人是為了共同目標努力，所以發生爭吵的機會很少，他也強調，「都不講，才是不好的。」