巴黎奧運才剛求婚成功！遭「麟洋配」雙殺中國男雙劉雨辰宣布退役

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而羽球男雙 賽事部分最終由台灣好手「麟洋配」李洋／王齊麟再度搶下金牌，不但讓全台民眾陷入瘋狂，也成為羽壇史上第一隊在奧運會上搶下2連霸的搭檔。而根據中媒報導，過去在五環殿堂上遭到「麟洋配」雙殺的中國男雙好手劉雨辰，日前奧運才剛向同為羽球選手的另一伴黃雅瓊求婚成功，如今他將正式宣告退役，球員生涯也就此告一段落。
劉雨辰2018年世錦賽奪冠 東奧不敵麟洋配收銀牌
劉雨辰現年29歲，生涯曾在2018年世界羽球錦標賽上奪下冠軍，東京奧運上他與李俊慧搭檔出擊，2人一路過關斬將，金牌戰面對台灣好手李洋／王齊麟，最終由「麟洋配」以直落二帶走勝利，劉雨辰也遺憾收下銀牌。
巴黎奧運改與歐烜屹搭檔 劉雨辰再度遭麟洋配擊敗
4年後的巴黎奧運劉雨辰再度代表中國隊出賽，這次他的搭檔換為歐烜屹，但2人卻在小組賽上接連不敵丹麥組合以及台灣「麟洋配」，劉雨辰連2屆奧運都敗給李洋／王齊麟，再度無緣金牌美夢，甚至提前在小組賽就遭淘汰出局，對他而言可說是留下不小遺憾。不過他的另一伴黃雅瓊在混雙賽事上摘金後，劉雨辰也在賽後向她浪漫求婚，堪稱本屆奧運經典畫面之一。
劉雨辰稍早也在個人社群上發表貼文，感謝一路支持自己的球迷朋友，並寫下：「雖然不願意，但是這一天終於到來，2012年進入國家隊開始至今，羽毛球伴隨著我的青春歲月，那位一路上總是不被看好的小孩，一直想通過每一場勝利來證明自己可以。東京奧運摘銀時，也有想過退役的念頭，但是我咽不下這口氣，我覺得自己還可以站到這個賽場上繼續戰鬥。三年的時間說長不長，說短不短，劉歐組合通過頑強拼搏的精神，也算留下一些讓人忘不掉的成功瞬間，我覺得自己也是非常知足了。」
而儘管在奧運賽場上留下遺憾，但劉雨辰仍感謝一路看不起他的人，「雖然最終沒能夠獲得男雙大滿貫的榮譽，但是這一路走來的付出與堅持，真的要感謝一直以來看不起我的那些人，因為有你們，我才能夠繼續咬牙堅持，用成績來證明我自己。」
「巴黎奧運結束了，我的夢就真正結束了，我已經不想為了比賽能表現好，再去吃止痛藥了，不想為了第二天能保持訓練去吃消炎藥入睡了，我不想因為我已經拼命努力了但是在賽場上的表現還是差強人意了！非常榮幸作為中國羽球隊的一員，在這過程中我收穫了無數榮耀！以後就要看弟弟妹妹們的表現了，加油，你們是最棒的，世界是你們的，新世界沒有能承載我的船了，我先下船了！」劉雨辰如此感性地寫下。
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劉雨辰現年29歲，生涯曾在2018年世界羽球錦標賽上奪下冠軍，東京奧運上他與李俊慧搭檔出擊，2人一路過關斬將，金牌戰面對台灣好手李洋／王齊麟，最終由「麟洋配」以直落二帶走勝利，劉雨辰也遺憾收下銀牌。
巴黎奧運改與歐烜屹搭檔 劉雨辰再度遭麟洋配擊敗
4年後的巴黎奧運劉雨辰再度代表中國隊出賽，這次他的搭檔換為歐烜屹，但2人卻在小組賽上接連不敵丹麥組合以及台灣「麟洋配」，劉雨辰連2屆奧運都敗給李洋／王齊麟，再度無緣金牌美夢，甚至提前在小組賽就遭淘汰出局，對他而言可說是留下不小遺憾。不過他的另一伴黃雅瓊在混雙賽事上摘金後，劉雨辰也在賽後向她浪漫求婚，堪稱本屆奧運經典畫面之一。
劉雨辰稍早也在個人社群上發表貼文，感謝一路支持自己的球迷朋友，並寫下：「雖然不願意，但是這一天終於到來，2012年進入國家隊開始至今，羽毛球伴隨著我的青春歲月，那位一路上總是不被看好的小孩，一直想通過每一場勝利來證明自己可以。東京奧運摘銀時，也有想過退役的念頭，但是我咽不下這口氣，我覺得自己還可以站到這個賽場上繼續戰鬥。三年的時間說長不長，說短不短，劉歐組合通過頑強拼搏的精神，也算留下一些讓人忘不掉的成功瞬間，我覺得自己也是非常知足了。」
而儘管在奧運賽場上留下遺憾，但劉雨辰仍感謝一路看不起他的人，「雖然最終沒能夠獲得男雙大滿貫的榮譽，但是這一路走來的付出與堅持，真的要感謝一直以來看不起我的那些人，因為有你們，我才能夠繼續咬牙堅持，用成績來證明我自己。」
「巴黎奧運結束了，我的夢就真正結束了，我已經不想為了比賽能表現好，再去吃止痛藥了，不想為了第二天能保持訓練去吃消炎藥入睡了，我不想因為我已經拼命努力了但是在賽場上的表現還是差強人意了！非常榮幸作為中國羽球隊的一員，在這過程中我收穫了無數榮耀！以後就要看弟弟妹妹們的表現了，加油，你們是最棒的，世界是你們的，新世界沒有能承載我的船了，我先下船了！」劉雨辰如此感性地寫下。
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