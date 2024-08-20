巴黎奧運才剛求婚成功！遭「麟洋配」雙殺中國男雙劉雨辰宣布退役

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▲巴黎奧運羽球男雙項目，中國組合劉雨辰／歐烜屹在小組賽上不敵台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，確定無緣晉級8強。對於這樣的結果，劉雨辰也感嘆或許就是技不如人。（圖／美聯社／達志影像）

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而羽球男雙 賽事部分最終由台灣好手「麟洋配」李洋／王齊麟再度搶下金牌，不但讓全台民眾陷入瘋狂，也成為羽壇史上第一隊在奧運會上搶下2連霸的搭檔。而根據中媒報導，劉雨辰現年29歲，生涯曾在2018年世界羽球錦標賽上奪下冠軍，4年後的巴黎奧運劉雨辰再度代表中國隊出賽，這次他的搭檔換為歐烜屹，不過他的另一伴黃雅瓊在混雙賽事上摘金後，劉雨辰也在賽後向她浪漫求婚，堪稱本屆奧運經典畫面之一。劉雨辰稍早也在個人社群上發表貼文，感謝一路支持自己的球迷朋友，並寫下：「雖然不願意，但是這一天終於到來，2012年進入國家隊開始至今，羽毛球伴隨著我的青春歲月，那位一路上總是不被看好的小孩，一直想通過每一場勝利來證明自己可以。三年的時間說長不長，說短不短，劉歐組合通過頑強拼搏的精神，也算留下一些讓人忘不掉的成功瞬間，我覺得自己也是非常知足了。」而儘管在奧運賽場上留下遺憾，但劉雨辰仍感謝一路看不起他的人，「，因為有你們，我才能夠繼續咬牙堅持，用成績來證明我自己。」非常榮幸作為中國羽球隊的一員，在這過程中我收穫了無數榮耀！以後就要看弟弟妹妹們的表現了，加油，你們是最棒的，世界是你們的，新世界沒有能承載我的船了，我先下船了！」劉雨辰如此感性地寫下。