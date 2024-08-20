忠孝橋聯結車撞破護欄！恐怖畫面曝　橋下驚見「土石瀑布」砸2車

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▲忠孝橋聯結車翻覆，導致交通癱瘓。（圖／翻攝畫面）

▲▲忠孝橋聯結車翻覆，導致交通癱瘓。（圖／翻攝畫面）

▲忠孝橋聯結車翻覆。（圖／翻攝畫面）

今（20）日清晨5時許，新北市三重區忠孝橋發生聯結車翻車事故，車輛後斗載運鋼樑掉落，當場砸破一旁護欄，掉落砸向2台車，所幸無人傷亡，忠孝橋因此全線封閉，造成交通大亂上班族怨聲連連，稍早事發瞬間畫面也曝光，相當驚悚。根據畫面，車禍當時橋下道路恰巧沒有人車通行，上方護欄慘遭聯結車撞毀，大量水泥石塊宛如瀑布般傾瀉而下，橋下停放的小客車則不幸遭砸毀。警方指出，肇事駕駛洪姓男子初步供稱，行經忠孝橋時因不明原因突然失去重心，鋼梁隨即脫落、撞毀護欄。新北市長侯友宜一早也前往市府交通戰情室了解事故狀況，他指出後續會盡快確認橋梁安全無虞後，才做交通開放，同時一定會追究該事件業者的責任，鋼構梁橋樑的破損，以及地面上有兩部轎車受到嚴重的傷害，「這個都是後續要追究的責任」。三重分局建議往北市用路人改道路線如下：(一)新北大道→過圳街→集美街→中興橋。(二)新北大道→重新路→台北橋。(三)新北大道→中正南路→忠孝橋