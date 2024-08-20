爆3場京華城會議內幕　李正皓預言「血流成河」：柯文哲圖利鐵證

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內提高京華城容積獎勵，引發爭議，媒體人李正皓今（20）加碼爆料，柯文哲召開了3場會議，親手幫京華城都更案加了3次火箭推進器，這就是柯文哲圖利罪的鐵證，他也相信這3場會議檢調一定都有掌握，「大場面要來了，大家準備好。」李正皓指出，第一次會議會議日期是2020年3月10日，會議時間15點45分到16點15分，會議地點市政大樓11樓準備室，出席人有柯文哲、黃珊珊等，會議結論柯文哲裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議；第二次會議，會議日期2021年4月21日，會議時間15點至15點30分，會議地點市政大樓11樓吳三連廳，市府高層代表為柯文哲、黃珊珊，這場沒有時任北市副市長彭振聲，會議結論柯文哲裁示，請都發局擔任pm，俟京華城送件後積極協助辦理。至於第三次會議，李正皓指出，日期是2021年8月10日，時間為16點30分至17點10分，地點是市政大樓11樓吳三連廳，市府高層代表有柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、彭振聲，會議結論柯文哲裁示，本案請彭副市長擔任pm，俟業主提送資料及相關說明後協助儘速提都委會大會審議。李正皓表示，請柯文哲正面回答，有沒有這三次會議？你在會議中有沒有做這樣的裁示？不要再推給議員便當會、不要再推給應曉薇，沒有一個議員有能量喬一百億的都更案，這種說詞騙小草可以，騙不了檢察官跟法官。如果不是你柯文哲刻意放水京華城，怎麼可能還指定都發局、彭振聲擔任pm？台北市政府可以為民服務到指定公務員當民間廠商的pm？這不是圖利什麼才是圖利？李正皓說，這三場會議、柯文哲親手幫京華城都更案加了三次火箭推進器，這就是柯文哲圖利罪的鐵證，他相信這三場會議檢調一定都有掌握，大場面要來了，大家準備好。